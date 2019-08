Flexibilität beim Abflughafen spart bis zu 60 Prozent des Flugpreises

CHECK24 GmbH

- CHECK24 Flugvergleich: Mit Umkreissuche günstigsten Flughafen in der Umgebung finden - Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Flugexperten

Fluggäste sparen Geld, wenn sie nicht nur den nächstgelegenen Flughafen als Startpunkt in ihre Reisepläne einbeziehen, sondern auch bei umliegenden Airports suchen. In der Betrachtung von über drei Millionen Suchanfragen für Flüge zu den 20 beliebtesten Destinationen der CHECK24-Kunden zahlen Kunden dadurch bis zu 60 Prozent weniger.*) Buchten Verbraucher in den vergangenen zwölf Monaten ein Flugticket von Münster nach London, zahlten sie für das günstigste Ticket durchschnittlich 259 Euro. Fluggäste, die die zusätzliche Strecke zum Flughafen Köln/Bonn auf sich nahmen, zahlten im Schnitt nur 103 Euro - 60 Prozent weniger. "Reisende sollten auch immer Flughäfen in der Umgebung in ihre Suche einbeziehen", sagt Guido Thurmann, Leiter Flüge bei CHECK24. "Passagiere umgehen gegebenenfalls den Ferienzeitraum im eigenen Bundesland und können von einem Nachbarbundesland oder sogar vom Ausland fliegen." Mit der Umkreissuche im CHECK24 Flugvergleich beziehen Reisende nahegelegene Flughäfen in die Suche ein. Im Buchungsprozess erwerben Kunden über die Rail-&-Fly-Tickets kostengünstige Zugverbindungen zum Abflughafen.

Kunden, die Fragen rund um ihre Flugbuchung haben, erhalten bei den CHECK24-Flugexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher ihre Flüge. Testbild (Ausgabe 15/2018) und Statista haben CHECK24 zum Testsieger in der Kategorie Flugvermittlung gekürt.

