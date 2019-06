CHECK24 GmbH

FOCUS-MONEY: CHECK24 überzeugt mit "Höchster Kompetenz"

München (ots)

- Branchensieg in Kategorien "Digitale Finanzberater" und "Digitale Versicherungsberater" - CHECK24 ist akkreditierter Bildungsdienstleister bei "gut beraten" - CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen rund um Versicherungen und Finanzen

CHECK24 überzeugt mit "Höchster Kompetenz" bei Finanzen und Versicherungen. Das ergab eine Studie von FOCUS-MONEY zusammen mit ServiceValue. Das Münchner Unternehmen erreicht in den Kategorien "Digitale Finanzberater" und "Digitale Versicherungsberater" die Bestnote und positioniert sich jeweils als Branchensieger z. B. vor Verivox, smava und Clark.*)

In einer repräsentativen Onlinebefragung untersuchten die Tester insgesamt 177.000 Kundenurteile zu 849 Unternehmen aus 43 Branchen bzw. Kategorien. Die befragten Verbraucher sollten bewerten, ob das jeweilige Unternehmen insgesamt eine hohe Kompetenz aufweist. Dazu vergaben sie Noten zwischen eins ("stimme voll und ganz zu") und fünf ("stimme nicht zu"). Das Prädikat "Höchste Kompetenz" erhielten ausschließlich die Unternehmen, die in ihrer Branche die beste Beurteilung erhielten.

CHECK24 ist akkreditierter Bildungsdienstleister bei "gut beraten"

Bei sämtlichen Fragen rund um das Thema Versicherungen helfen über 300 CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oder Telefon - und das an sieben Tagen die Woche. CHECK24 bildet die Berater regelmäßig weiter und ist akkreditierter Bildungsdienstleister bei der Brancheninitiative "gut beraten". Verbraucher sehen und verwalten ihre Verträge digital im Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen.

*)FOCUS-MONEY (Ausgabe 25/2019): Studie Echte Könnerschaft. Produkte, Beratung. Service - welche Unternehmen arbeiten mit höchster Kompetenz?, S. 72-79.

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt CHECK24:

Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,

julia.leopold@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47

1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell