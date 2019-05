CHECK24 GmbH

Internet-Flatrates: Angebote inklusive Telefonie meist die bessere Wahl

München (ots)

Große Kabelanbieter: Internettarif ohne Telefonanschluss oft teurer als mit / Überregionale DSL-Anbieter: Internet ohne Festnetz nur via LTE und teurer als Doppel-Flat / Single-Flat nur bei kleineren, regionalen Anbietern günstiger als Kombiangebot

Die Zahl der Haushalte mit Festnetztelefonen in Deutschland sinkt. 1) Dennoch ist das Angebot an reinen Internet-Flatrates ohne Festnetzoption bei den großen deutschen Internetanbietern überschaubar und oft preislich nicht attraktiv.

"Für viele Verbraucher ist die Doppel-Flatrate aus Internet- und Telefonanschluss die günstigere Wahl, selbst wenn sie nicht übers Festnetz telefonieren", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24.

1. Große Kabelanbieter: Internet-Only-Tarife teils deutlich teurer als mit Festnetzanschluss

Von den großen Internetanbietern haben nur die Kabelgesellschaften PYUR und Unitymedia reine Internet-Flatrates im Angebot. Diese sind mal günstiger, mal teurer als entsprechende Doppel-Flatrates inklusive Festnetztelefonie. Im schlechtesten Fall kostet die Single-Flat durchschnittlich zwölf Euro mehr pro Monat als eine vergleichbare Doppel-Flat beim selben Anbieter. 2)

2. Überregionale DSL-Anbieter: Internet ohne Festnetz nur via LTE und teurer als Doppel-Flat

Die großen DSL-Anbieter ermöglichen Internet-Only-Tarife lediglich via LTE. Großer Nachteil: Auch Angebote wie der GigaCube von Vodafone und die Speedbox der Telekom werden bereits an 50 Gigabyte verbrauchtem Datenvolumen gedrosselt. Außerdem ist die maximale Bandbreite nicht überall verfügbar. Die LTE-Tarife sind zudem bis zu 24 Euro im Monat teurer als eine entsprechende DSL-Doppel-Flatrate.

"LTE-Tarife sind keine echten Alternativen zu DSL- oder Kabel-Flatrates", sagt Biebrich. "Das Inklusivvolumen ist meist zu gering. Gedrosselt sind sie kaum noch als Heiminternetanschluss nutzbar."

3. Kleinere, regionale Anbieter: günstige Single-Flat-Tarife via Kabel und DSL

Kleinere und/oder regionale Internet-Provider bieten Tarife ohne Telefonie meist günstiger an als vergleichbare Kombi-Produkte aus Internet und Telefon.

Verglichen mit den großen DSL- und Kabelanbietern ist die regionale Verfügbarkeit dieser Angebote aber begrenzt. Ist der Tarif am Wohnort verfügbar, sparen Verbraucher mit Internet-Only-Tarifen durchschnittlich bis zu zehn Euro monatlich gegenüber einer Doppel-Flatrate.

Zur Tabelle mit allen betrachteten Single-Flat-Tarifen geht es hier: http://bit.ly/CHECK24_Tabelle_Single-Flats

Bei CHECK24 mehr als 1.200 Tarife von über 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser vergleichen

CHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbraucher erhalten so einen umfassenden Überblick über gut 1.200 Tarife von mehr als 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser - so finden sie den passenden Vertrag. Der Wechsel über CHECK24 funktioniert einfach, sicher und komfortabel.

Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang

Kunden, die Fragen zu einem Internettarif haben, erhalten bei den CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene DSL-Verträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.

Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK). 3)

1)Quelle: Statistisches Bundesamt - Ausstattung privater Haushalte mit Informations- und Kommunikationstechnik - Deutschland 2)durchschnittlicher Preis pro Monat = alle in den ersten 24 Vertragsmonaten anfallenden Kosten und Rabatte geteilt durch 24 3)Quelle: WIK-Consult https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf

