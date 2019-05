CHECK24 GmbH

Gasanbieterwechsel: Thüringer sparen mit 486 Euro im Jahr am meisten

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Gastarife von Alternativanbietern aktuell ein Viertel günstiger als Grundversorgung - Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im Jahr

Familien aus Thüringen sparen durch einen Gasanbieterwechsel am meisten (Gasverbrauch: 20.000 kWh pro Jahr). Mit einem Tarif bei einem der zehn günstigsten Alternativanbieter zahlen sie im Jahr durchschnittlich 486 Euro weniger als in der Grundversorgung. Auch in Hamburg und dem Saarland ist das Sparpotenzial mit durchschnittlich 466 Euro bzw. 456 Euro sehr hoch.

Die mögliche Ersparnis durch den Wechsel des Gasanbieters liegt in allen Bundesländern bei über 300 Euro für ein Jahr. Einzige Ausnahme ist Berlin. Die Hauptstädter sparen im Schnitt trotzdem 281 Euro.

"Mit einem Anbieterwechsel senken Verbraucher ihre Gaskosten am einfachsten", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Wenn sie ihr Gas noch aus der teuren Grundversorgung beziehen, sind einige Hundert Euro Ersparnis pro Jahr möglich."

Gastarife von Alternativanbietern aktuell ein Viertel günstiger als Grundversorgung

Die Gaspreise sind bei Alternativanbietern in den letzten Wochen wieder gesunken. Für 20.000 kWh zahlen Verbraucher bei alternativen Gasversorgern 1.077 Euro. Das sind 25 Prozent weniger als in der Grundversorgung (1.437 Euro).*)

"Die Beschaffungspreise für Gas sind zuletzt zurückgegangen", sagt Dr. Oliver Bohr. "Bei den Alternativanbietern macht sich das bereits bemerkbar - die Preise für Verbraucher sanken im April leicht."

Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im Jahr

Die Tarife der alternativen Gasversorger sind deutlich günstiger als die Grundversorgung. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 170 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**) Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.

*)Der CHECK24-Gaspreisindex berücksichtigt pro Netzgebiet den Preis des Grundversorgungstarifs, den jeweils günstigsten Tarif des Grundversorgers sowie den je günstigsten Tarif der zehn preiswertesten Alternativanbieter. Die Preisberechnung basiert auf dem durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Vierpersonenhaushalts (20.000 kWh) und erfolgt einmal im Monat. Die Gewichtung wird jährlich anhand des Monitoringberichts der Bundesnetzagentur angepasst. Weitere Informationen unter: https://www.check24.de/gas/gaspreise/#preisentwicklung **)Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unter: https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdf

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Pressekontakt CHECK24



Julia Leopold, Public Relations Managerin,

Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.de



Daniel Friedheim, Director Public Relations,

Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell