Beliebteste Hunderassen 2018: Labrador auf Platz eins - Dackel erlebt Revival

- Labrador vor Französischer Bulldogge und Chihuahua, Dackel neu in Top Ten - Ältere Hundehalter mögen Schäferhund und Dackel, jüngere Mops und Husky - Leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ab 42 Euro im Jahr

Der Labrador ist die beliebteste Hunderasse der CHECK24-Kunden. 10,8 Prozent der 2018 über das Vergleichsportal abgeschlossenen Hundehaftpflichtversicherungen entfielen auf diese Rasse. Es folgen die Französische Bulldogge und der Chihuahua.

Unter den zehn beliebtesten Hunderassen gibt es gleich zwei Neulinge: Das russische Schoßhündchen Bolonka Zwetna landet auf Platz neun (2017: Platz zwölf). Der große Gewinner ist der Dackel auf Platz zehn, der im Vergleich zum Vorjahr elf Plätze gutmacht. Für die beiden fliegen Mops und Border Collie aus den Top Ten.

Schäferhund und Dackel bei älteren Haltern beliebt, Mops und Husky bei jüngeren

Mit dem Alter des Hundehalters, ändern sich auch die Vorlieben für eine bestimmte Rasse. Der Dackel ist besonders bei Hundehaltern über 55 Jahren beliebt. Bei ihnen landet außerdem der Deutsche Schäferhund auf Platz zwei, im Gesamt-Ranking nur auf Platz sechs.

Bei jüngeren Hundebesitzern unter 30 Jahren stößt die Französische Bulldogge sogar den Labrador von Rang Eins. Beliebter als in anderen Altersgruppen sind außerdem Mops und Husky.

Weitere Informationen zu den beliebtesten Hunderassen nach Alter, Geschlecht und Wohnort des Halters gibt es hier: https://www.check24.de/hundehaftpflicht/die-beliebtesten-hunderassen/

Leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ab 42 Euro pro Jahr

Hundehalter haften für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die ihr Tier verursacht. In sechs Bundesländern besteht deshalb eine generelle Versicherungspflicht für Hunde, in weiteren acht für als gefährlich eingestufte Rassen.*

Eine leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ohne Selbstbeteiligung mit mindestens fünf Mio. Euro Deckungssumme gibt es bereits ab 42 Euro pro Jahr.

Service für Kunden: kostenlose Beratung und digitale Vertragsverwaltung im Kundenkonto

Verbraucher, die Fragen zur Hundehaftpflichtversicherung haben, erhalten bei den CHECK24-Experten an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Versicherungsverträge verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner. Hundehalter, die ihr Tier kurzfristig absichern wollen, finden bei CHECK24 auch Tarife, bei denen der Versicherungsschutz unmittelbar nach Abschluss besteht.

*Übersicht zur Versicherungspflicht für Hunde unter https://www.check24.de/hundehaftpflicht/hundeverordnung-hundegesetz/

