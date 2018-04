Hamburger Hafengeburtstag: Hotelpreise steigen um bis zu 53 Prozent

Quelle: CHECK24 (hotel.check24.de/; 089 - 24 24 11 36); Angaben ohne Gewähr, Stand: 09.04.2018. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CHECK24 GmbH/CHECK24.de" Bild-Infos Download

München (ots) -

- Doppelzimmer in Hafennähe kostet mindestens 199 Euro pro Übernachtung - Anbietervergleich spart durchschnittlich 27 Prozent der Hotelkosten

Zum Hamburger Hafengeburtstag vom 10. bis zum 13. Mai steigen die durchschnittlichen Übernachtungspreise in der Hansestadt bis zu 53 Prozent über das Monatsmittel. Eine Übernachtung kostet am Veranstaltungswochenende im Schnitt 210 Euro, der Durchschnittspreis im Mai liegt bei 137 Euro. Hotels in Hafennähe erhöhen ihre Preise durchschnittlich sogar um 76 Prozent verglichen mit dem Wochenende danach (18. bis 19. Mai). In der Spitze kostet eine Nacht in einem Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel während des Hafengeburtstags 194 Prozent bzw. 269 Euro mehr.*)

Übernachtung in direkter Hafennähe kostet mindestens 199 Euro

Für eine Übernachtung nach ausgewählten Kriterien in max. zwei Kilometern Entfernung zum Hamburger Hafen zahlen Hotelgäste mindestens 199 Euro. Durch den Vergleich verschiedener Anbieter sparen Kunden im Schnitt der verfügbaren Hotels 27 Prozent bzw. 122 Euro pro Nacht.

"Günstiger übernachten Besucher des Hafengeburtstages in Unterkünften, die nicht in direkter Hafennähe liegen", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Sie müssen dann zwar eine längere Anfahrt in Kauf nehmen, können aber trotz der zusätzlichen Kosten für den Nahverkehr oder ein Taxi insgesamt sparen."

Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Hotelexperten

Kunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten bei den CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.

*)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. zwei Kilometer Luftlinie vom Hamburger Hafen (Platz der Deutschen Einheit, 20457 Hamburg) entfernt. Übernachtungszeitraum während des Hafengeburtstags: Freitag, 11.05.2018 bis Samstag, 12.05.2018, Übernachtungszeitraum Vergleichswochenende: Freitag, 18.05.2018 bis Samstag, 19.05.2018; Stand der Preise: 09.04.2018; alle genannten Preise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen verfügbar unter: http://ots.de/gSGyGT

