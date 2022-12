Seven.One Entertainment Group

100.000 Euro für den Umweltschutz: Katrin Bauerfeind sucht in ihrer neuen Podcast-Show das beste Nachhaltigkeits-Start-up

Unterföhring (ots)

Start-ups for Sustainability: In der neuen Podcast-Show "Frau Bauerfeind rettet die Welt"von und mit Katrin Bauerfeindpitchen18 nachhaltige Start-upsihre Produkte und Konzepte, die vor allem eines ins Zentrum stellen: die Zukunft unseres Planeten. Satte 100.000 Euro Preisgeld - diese Summe erhält das Gründer:innen-Team, das Katrin Bauerfeind und ihre beiden Co-Juroren Johannes Strate und Ralph Caspers in 13 Folgen davon überzeugen kann, dass genau seine Idee die Welt retten kann. Seven.One Audio, die Podcast-Dachmarke der Seven.One Entertainment Group, ist Auftraggeber und exklusiver Vermarkter der neuen Podcast-Show. Produziert wird "Frau Bauerfeind rettet die Welt" von Pool Artists und erscheint ab dem 13. Dezember immer wöchentlich überall, wo es Podcasts gibt. Das Preisgeld wird zur Verfügung gestellt von Planet Hero, einer Initiative der Zurich Gruppe Deutschland. Hauptsponsor der Podcast-Show ist Toyota mit der "Beyond Zero"-Kampagne.

Katrin Bauerfeind, Host und Ideengeberin für "Frau Bauerfeind rettet die Welt": "Ich suche in meiner neuen Podcast-Show die spannendsten und nachhaltigsten Ideen, mit denen unser Planet noch zu retten ist - eine Art 'Höhle der Löwin' für eine bessere Welt. 18 Start-ups mit wirklich herausragenden Projekten treten gegeneinander an und am Ende bekommt das vielversprechendste 100.000 Euro, damit es sein Anliegen auch wirklich in die Tat umsetzen kann. Gab's noch nie: eine Podcast-Show mit 100.000-Euro-Preisgeld. Es ist Wahnsinn!"

Alexander Krawczyk, Senior Vice President Seven.One Audio: "Diese Idee hat uns sofort überzeugt: ein völlig neuartiger Podcast, in dem mit innovativen Nachhaltigkeits-Ideen darum gekämpft wird, unser aller Zukunft ein Stück besser zu machen. Es freut mich sehr, dass wir bei Seven.One Audio dieses einzigartige Audio-Erlebnis zusammen mit Katrin und Pool Artists produzieren durften und dadurch unseren Werbekunden ein im Podcasting noch nie dagewesenes, hochwertiges Umfeld bieten können. Und unsere Hörerschaft bekommt neben den spannenden Pitches der Gründerinnen und Gründer ganz nebenbei wissenswerte Hintergrundinfos rund um das wichtige Thema Nachhaltigkeit."

Das ist "Frau Bauerfeind rettet die Welt":

Umweltfreundliche Fischalternativen für die Wahrung der Ökosysteme in den Meeren oder ein emissionsfreies und vollautomatisiertes Transportsystem oberhalb heutiger Straßen, um das Klima zu entlasten und Staus oder Warteschlangen zu meiden - die Ideen sind unterschiedlich, das Ziel eint alle:

Alle Gründer:innen kämpfen für eine grünere Zukunft unseres blauen Planeten. 13 Folgen, drei Runden: In der ersten Runde treten jeweils zwei der 18 Start-ups gegeneinander an. Das Unternehmen, das Katrin Bauerfeind und ihren Sparringspartner Johannes Strate von seiner nachhaltigen Idee überzeugt, zieht in die zweite Runde ein. In der zweiten Pitch-Phase kommt Ralph Caspers als Experte zum Jury-Panel hinzu, um Katrin Bauerfeind und Johannes Strate beratend zur Seite zu stehen. Im großen Finale entscheidet Katrin Bauerfeind, wer von den drei Finalist:innen das Preisgeld erhält.

Seven.One Audio

Seven.One Audio vereint als Dachmarke der Seven.One Entertainment Group die Geschäftsbereiche Podcast-Produktion und Podcast-Vermarktung. Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken, über die Deutschland spricht - und das auf allen Plattformen.

