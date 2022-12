Seven.One Entertainment Group

Sounds a lot like Christmas: Sarah Connor und Seven.One Entertainment Group schnüren umfangreiches musikalisches Weihnachtspaket

Unterföhring (ots)

Ihr neues Weihnachtsalbum landet im November bereits in der ersten Woche direkt auf Platz Eins der deutschen Charts. Ihre Songs begeistern ein Millionenpublikum. So viel ist klar: Sarah Connor zählt zu den erfolgreichsten Künstler:innen Deutschlands. Seven.One Starwatch Music und Live Entertainment unterstützen die Sängerin dabei schon seit vielen Jahren - so auch in diesem Jahr bei ihrem neuen Album "Not So Silent Night" und ihrer "Not So Silent Night"-Weihnachtstour, auf der die Sängerin im Dezember 2023 durch die elf größten Arenen Deutschlands und Österreichs touren wird. Diese Zusammenarbeit wird nun auch ins TV auf den Sendern der Seven.One Entertainment Group verlängert: Sarah Connor ist die Stimme und das Gesicht der diesjährigen ProSieben-Weihnachtskampagne.

Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One AdFactory, und verantwortlich für Seven.One Starwatch: "Sarah Connor und Seven.One Starwatch sind seit Jahren eng verbunden: Nach dem sehr erfolgreichen Release ihres neuen Weihnachtsalbums wird diese deutsche Ausnahme-Künstlerin nun auch noch das Herzstück der ProSieben-Weihnachtskampagne, die unser Team gemeinsam mit Management, Label und der Künstlerin kreativ umgesetzt hat. Und 2023 steckt noch mehr Musik in dieser Zusammenarbeit: Sarah Connor wird auf große Tour durch Deutschlands Konzerthallen gehen. Mit einem sehr kreativen Marketing-Gesamtkonzept zeigen wir, welche vielfältigen Möglichkeiten wir Künstler:innen bei der Seven.One Entertainment Group bieten."

Tom Bohne, President Music Domestic Universal Music Deutschland: "Sarah findet mit viel Kreativität und Schaffensfreude selbst bei einem so traditionellen musikalischen Überthema wie Weihnachten immer neue Facetten und einen künstlerischen Umgang, der ebenso einzigartig wie erfrischend ist. Ich freue mich, dass wir Sarah gemeinsam mit der Seven.One Entertainment Group durch ein außergewöhnliches Gesamtpaket unterstützen können, das ihrem Album gerecht wird. Ich danke unseren Partner:innen für die erneut großartige Zusammenarbeit."

"Not So Silent Night" heißt das kürzlich in Kooperation von Seven.One Starwatch mit Universal Music erschienene Weihnachtsalbum von Sarah Connor. Weihnachtlich geht es für die Sängerin auch im TV weiter: Sie ist nicht nur das Gesicht der großen ProSieben-Weihnachtskampagne, seit dem 1. Dezember 2022 mit zahlreichen Trailern, Werbetrennern und Sender-Signations zu sehen ist. Ihre Musik ist außerdem maßgeblicher Bestandteil der Weihnachtstrailer für die Sender SAT.1, SAT.1 Gold und sixx. Kurz vor Weihnachten 2023 schickt Semmel Concerts Sarah Connor auf die große "Not So Silent Night"-Tour, bei der die Sängerin auch die Songs des aktuellen Albums performen wird. Seven.One Starwatch supportet mit einer Medienkooperation zur Tour. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Seven.One Starwatch

Seven.One Starwatch ist Teil der Seven.One Entertainment Group. Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken, über die Deutschland spricht - und das auf allen Plattformen.

