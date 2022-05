KfW IPEX-Bank

Lebensmittelhandel in grün und digital: KfW IPEX-Bank finanziert erstes Vollautomatik-Lager in Deutschland für Picnic

Frankfurt am Main (ots)

Der niederländische Online-Supermarkt Picnic errichtet in Oberhausen sein erstes Vollautomatik-Lager in Deutschland. Die Finanzierung der hochmodernen Intralogistik-Anlage in Höhe von 120 Mio. EUR kommt von der KfW IPEX-Bank.

Das innovative Unternehmen mit einer neuen Geschäftsidee wurde 2015 in den Niederlanden gegründet und ist seit 2018 auch in Nordrhein-Westfalen aktiv. Gemeinsam mit seinem strategischen Partner Edeka weitet es sein Deutschlandgeschäft aus. Die Errichtung des ersten digitalisierten Lagers in Deutschland bildet hierfür einen Meilenstein. Analog zu dem nahezu baugleichen Picnic-Vollautomatik-Lager in Utrecht/NL, das vor kurzem in Betrieb gegangen ist, wird auch das neue Lager in Oberhausen mit einer Intralogistik-Anlage von TGW ausgestattet. Der österreichische Anlagenbauer ist auf Logistiklösungen im Bereich Lebensmittel und Konsumgüter spezialisiert.

Im Unterschied zu anderen Lebensmittellieferdiensten liefert Picnic in regelmäßigen Abständen auf denselben Routen aus. Fokus dieses "Milchmannprinzips" ist der wiederkehrende Wocheneinkauf von Familien in Vororten. Die Bündelung mehrerer und größerer Bestellungen reduziert das Verkehrsaufkommen, zudem fahren die eigens entwickelten Lieferfahrzeuge vollelektrisch und damit CO2-frei. Weiterhin beschafft Picnic die Produkte nur in den Mengen, in denen sie tatsächlich von Kunden bestellt werden. Damit vermeidet der Online-Supermarkt unnötige Lebensmittelabfälle und leistet einen weiteren positiven Umweltbeitrag.

"Wir freuen uns, ein junges, innovatives und dynamisches Start-up wie Picnic mit einem stark auf digitale Prozesse ausgerichteten Geschäftsmodell auf seinem Wachstumspfad in Deutschland begleiten zu können", sagt Dr. Velibor Marjanovic, zuständiger Geschäftsführer der KfW IPEX-Bank. "Zudem hat das Unternehmen mit unserem langjährigen geschätzten Kunden Edeka einen starken Partner an Bord. Beste Erfolgsaussichten für die richtungweisende Investition in Oberhausen, die wir gerne mit unserer Finanzierung begleiten."

"Mit der KfW IPEX-Bank haben wir einen starken Partner gefunden, der uns bei diesem wichtigen Schritt unterstützt. Die KfW steht für Innovation und Fortschritt", sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. "Mit der Unterstützung der KfW IPEX-Bank werden wir im Herzen des Ruhrgebiets das modernste E-Food-Lager der Welt bauen."

Über Picnic

Der Online-Supermarkt Picnic setzt neue Standards für den Lebensmitteleinkauf und beliefert inzwischen über 350.000 Kunden in 57 Städten. Picnic verbindet Produzenten direkt mit den Kunden zu Hause, in jedem Viertel, jeden Tag. Da Picnic keine Filialen betreibt, liefert das Unternehmen frischere und günstigere Produkte als herkömmliche Supermärkte. Picnic-Lieferungen sind immer kostenlos, 100 Prozent elektrisch und werden von freundlichen Runnern mit einem Lächeln gebracht. Picnic bietet seinen Kunden ein grundlegend neues Liefererlebnis, was dazu führt, dass sich in jeder Stadt, in der Picnic eröffnet, massenhaft begeisterte Familien für den Service anmelden.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

