scoyo GmbH

Neues Design, neue Inhalte, neues Pricing, neue App: Lernplattform scoyo startet mit umfangreichem Relaunch in das Jahr 2021

Bild-Infos

Download

HamburgHamburg (ots)

Die Lernplattform scoyo hat ihr Angebot komplett überarbeitet und reagiert damit auch auf die stark veränderten Lernbedingungen für Schüler*innen und Lehrkräfte. Ab sofort sind das Layout und die Inhalte von scoyo noch enger an den Bedürfnissen von Kindern, Eltern und brandneu - auch von Schulen und Lehrer*innen orientiert. So präsentiert sich scoyo ab sofort in einem komplett neuen Gewand, mit einem frischen Logo sowie zahlreichen inhaltlichen Neuerungen. Das neue Angebot für die Klassen 1-7 lässt sich sowohl am Computer als auch parallel dazu in der erstmals verfügbaren scoyo App am Smartphone oder Tablet nutzen.

Neues Logo, faszinierende Wissensspiele und erstmals per App nutzbar

Als optische Neuerung fällt sofort das blaue Logo mit einem stilisierten Auge als zentrales Element auf. Dieses Auge führt Eltern und Kinder als Maskottchen durch die intuitiv bedienbare, in frischem Blau gehaltene Lernplattform. Visuell erinnert scoyo nun an ein modernes Computerspiel und fühlt sich auch in der Bedienung so an. Während bislang mit kleinen Lerngeschichten für die unterschiedlichen Altersstufen gearbeitet wurde, steht beim neuen Angebot ein zeitgemäßer Gamification-Ansatz im Mittelpunkt. Unterschiedliche Spiel- und Quizformate, die in enger Zusammenarbeit mit Pädagog*innen und Spiele-Expert*innen entwickelt wurden, vermitteln den Lernstoff der Klassen 1-7 auf spielerische Weise und spornen die Schüler*innen zum Weiterlernen an. Das Ziel von scoyo ist stets, Schüler*innen den Spaß am Lernen zu vermitteln. Ein zentraler Punkt ist dabei eine sofortige Belohnung für gelöste Aufgaben. Dies geschieht u.a. in Form von virtuellen Münzen, die in einem Prämienshop gegen unterschiedliche Belohnungen wie Avatare, ausdruckbare Bastelbögen und später sogar gegen Kino- und Geschenkgutscheine eingetauscht werden können.

Die über 14-jährige Erfahrung beim Thema Online-Lernen macht sich in vielen Details bemerkbar. So wird immer der individuelle Lernstand des Kindes berücksichtigt. Zunächst falsch beantwortete Aufgaben werden nach einer Karteikarten-Logik wiederholt, bis sie verstanden und richtig beantwortet werden. Hilfreiche Faustregeln und kreative Eselsbrücken unterstützen das Kind beim nachhaltigen Lernen. Wie bisher lernt das Kind in einer sicheren Lernumgebung ohne Werbung oder In-App-Käufen. Der scoyo Service ist TÜV-geprüft und DSGVO-konform.

In einem speziellen Eltern-Dashboard erhalten Eltern detaillierte Auswertungen über den Lernfortschritt ihres Kindes. Über dieses Dashboard können Eltern zudem individuelle Lernziele für ihre Kinder setzen, ihnen Aufgaben stellen sowie kleine motivierende Botschaften zum Ansporn schicken.

Kostenfreie Nutzung sämtlicher scoyo Inhalte für Lehrkräfte

Ein weiteres Novum ist, dass Lehrkräfte der Klassenstufen 1-7 sämtliche Inhalte kostenfrei nutzen und im Unterricht einsetzen können. Das umfangreiche Angebot für Lehrkräfte wurde in enger Zusammenarbeit mit Lehrer*innen aus allen Klassenstufen in speziellen Lehrer-Peer-Group-Workshops erarbeitet und ist komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen heutiger Lehrender zugeschnitten. Das Material unterstützt Lehrkräfte bei der Vorbereitung des Unterrichts und ermöglicht den Einsatz von scoyo im digitalen Unterricht. Während der Unterrichtszeit von 08:30 bis 15:00 Uhr können auch die Schüler*innen das Angebot kostenfrei verwenden.

scoyo Geschäftsführer Daniel Bialecki ist mit dem Ergebnis des Relaunch mehr als zufrieden: "Seit dem Start unserer Lernplattform verfolgen wir das Ziel, Kinder auf ihrem Weg zu stärken, ihr volles Potenzial zu entfalten. Unsere gesamte Erfahrung haben wir in die Entwicklung unseres aktuellen Angebots gesteckt. Das neue scoyo und die dazugehörige App nutzen die vielfältigen digitalen Möglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen. Mit den abwechslungsreichen Wissensspielen fällt es Kindern leicht, zu lernen, zu üben und sich so auf spielerische Weise zu verbessern".

Günstigeres Preismodell und umfangreiche Marketing-Aktivitäten zum Neustart

Die Kosten für ein scoyo Abo hängen von der jeweiligen Vertragslaufzeit ab. Die Preise gegenüber dem bisherigen Angebot wurden deutlich reduziert. Ein Monats-Abo kostet statt 24,99 Euro nur noch 14,99 Euro und das 12-Monats-Abo statt 19,99 Euro im Monat nur noch 9,99 Euro. Über einen speziellen Geschwisterrabatt zahlt eine Familie mit zwei Kindern bei einem Jahresabo lediglich 15,98 Euro statt 19,98 Euro pro Monat. Wie gehabt gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Um das neue Angebot bekannt zu machen, startet scoyo in diesen Tagen eine deutschlandweite Launch-Kampagne unter dem Motto "Du wirst Augen machen". Für Interessierte, die sich einen ersten Eindruck vom neuen scoyo verschaffen wollen, steht eine kostenlose Demo-Version auf der Webseite www.scoyo.de zur Verfügung.

Über scoyo:

Die scoyo GmbH begleitet mit ihren digitalen Angeboten und Services Schüler der Klassen 1-7 und deren Eltern entlang des schulischen Bildungsweges. Entwickelt wurde die Lernplattform in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen, Fach- und Mediendidaktikern sowie Kreativschaffenden der Medienbranche. Das Ziel von scoyo ist Schülern Spaß am Lernen zu vermitteln und sie auf ihrem Weg zu stärken, ihr volles Potenzial zu entfalten. Mit über 4,7 Millionen absolvierten Lernstunden seit der Gründung von scoyo im April 2007, gehört scoyo zu den meistgenutzten Online-Lernangeboten für Kinder in Deutschland. Am 1. September 2020 wurde scoyo von dem niederländischen Edtech-Unternehmen Futurewhiz übernommen. Zu Futurewhiz gehört die Online-Lernplattform Squla, die bereits in den Niederlanden und in Polen sehr erfolgreich am Markt positioniert ist. Weitere Informationen: www.scoyo.de

Pressekontakt:

hypr agency

Stefan Keuchel

Mail: stefan@hypr.agency

Mobil: 0163.6279296

Original-Content von: scoyo GmbH, übermittelt durch news aktuell