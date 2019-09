Wiener Privatbank SE

Solides Halbjahresergebnis 2019

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Geschäftszahlen/Bilanz/Quartalsbericht Wien - Wiener Privatbank SE: Solides Halbjahresergebnis 2019 * Ausbau der Kerngeschäftsfelder * Fokussierung auf Entwicklungspotential in Zentral- und Osteuropa * Solide Unternehmensentwicklung im Gesamtjahr 2019 erwartet Wien, 10. September 2019. Die Wiener Privatbank verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 eine solide Geschäftsentwicklung. Der Fokus richtete sich dabei klar auf den weiteren Ausbau der Kerngeschäftsfelder der Bank sowie auf das Entwicklungspotential in Zentral- und Osteuropa. Ergebnisentwicklung 1-6/2019 Das Periodenergebnis ohne Fremdanteile stieg auf EUR 1,71 Mio. (1-6/2018: EUR 0,74 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern kam bei EUR 2,34 Mio. zu liegen (1-6/2018: EUR 1,29 Mio.), das Ergebnis je Aktie stieg auf EUR 0,34, nach EUR 0,15 im ersten Halbjahr 2018. Die IFRS-Bilanzsumme der Wiener Privatbank beläuft sich zum Stichtag 30. Juni 2019 auf EUR 424,60 Mio., nach EUR 411,04 Mio. zum Ultimo 2018. Das Eigenkapital (exklusive Minderheiten) erhöhte sich von EUR 43,23 Mio. zum 31. Dezember 2018 auf EUR 43,77 Mio zum 30. Juni 2019. Ausblick 2019 Die Wiener Privatbank erwartet, dass die Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten im zweiten Halbjahr 2019 zwar volatil bleiben, sich aber dennoch positiv für die Aktienmärkte bestätigen werden. Am Wiener Markt für Immobilien-Investments rechnet die Wiener Privatbank mit einer unverändert stabilen Nachfrage in den kommenden Monaten. Die Wiener Privatbank wird im zweiten Halbjahr 2019 wie bisher auf ihre Expertise in den Kerngeschäftsfeldern Kapitalmarkt und Immobilien sowie auf den Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit setzen. "Es ist uns in kürzester Zeit gelungen, zu einem der wesentlichsten Player im "Direct Market Plus" der Wiener Börse zu werden. Bei fast allen in diesem Segment neu an der Börse notierenden Unternehmen durfte die Wiener Privatbank die Kapitalmaßnahmen begleiten", betont Vorstand Eduard Berger stolz. Auch das Geschäftsfeld Immobilien zeigt einen ungebrochenen positiven Trend, wie Vorstand MMag. Dr. Helmut Hardt berichtet: "Unsere Altwiener-Vorsorgewohnungen sind nach wie vor sehr gefragt, aber auch mit neuen Projekten liegen wir am Puls der Zeit. So können wir unseren Kunden auch ein Paket an Top-Wohnungen beim Triiiple- Projekt anbieten." Im Private Banking konzentriert sich die Wiener Privatbank auf die Stärkung des heimischen, des CEE und CIS-Marktes. Mit der Arca Capital Gruppe verfügt die Wiener Privatbank darüber hinaus über einen verlässlichen Kooperationspartner, der das Wachstum der Bank in den CEE-Ländern auch in Zukunft ergänzen und unterstützen wird. Für die zweite Hälfte des Jahres geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 von einer weiterhin soliden Unternehmensentwicklung aus. Finanzkennzahlen gemäß IFRS 1. Jänner bis 1. Jänner bis 30. Juni 2019 30. Juni 2018 Zinsüberschuss in EUR 2.399.578 1.454.953 Provisionsüberschuss in 4.617.456 4.896.123 EUR Ergebnis vor Steuern in 2.340.332 1.294.007 EUR Periodenergebnis ohne 1.710.285 735.092 Fremdanteile in EUR Ergebnis je Aktie in EUR 0,34 0,15 Durchschnittliche Anzahl 5.004.645 5.004.645 der umlaufenden Aktien 30. Juni 2019 31. Dezember 2018 Bilanzsumme in EUR 424.573.247 411.037.958 Eigenkapital in EUR (ohne 43.764.767 43.234.253 Fremdanteile) Rückfragehinweis: Wiener Privatbank SE Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes – eduard.berger@wienerprivatbank.com MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes – helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31–0, F -710 www.wienerprivatbank.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wiener Privatbank SE Parkring 12 A-1010 Wien Telefon: +43-1-534 31-0 FAX: +43-1-534 31-710 Email: office@wienerprivatbank.com WWW: www.wienerprivatbank.com ISIN: AT0000741301 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

