EANS-Adhoc: Einstieg von Arca-Gruppe bei Wiener Privatbank SE weiterhin verzögert

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Fusion/Übernahme/Beteiligung 29.05.2019 Wien - In Zusammenhang mit der seit 2017 angestrebten Mehrheitsbeteiligung durch die slowakische Arca Investments, a.s. ("Arca") an der Wiener Privatbank SE ("Gesellschaft") wurde die Gesellschaft informiert, dass bis 30. Juni 2019 keine Neu-Einreichung im Rahmen des Eigentümer-Kontroll-Verfahrens erfolgen wird. Derzeit befindet sich Arca in Gesprächen mit den beiden Hauptaktionären. Die Wiener Privatbank beabsichtigt in jedem Fall, eine aktive Vertriebskooperation mit Arca in Tschechien und der Slowakei aufzubauen. Rückfragehinweis: Wiener Privatbank SE Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes – eduard.berger@wienerprivatbank.com MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes – helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31–0, F -710 www.wienerprivatbank.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wiener Privatbank SE Parkring 12 A-1010 Wien Telefon: +43-1-534 31-0 FAX: +43-1-534 31-710 Email: office@wienerprivatbank.com WWW: www.wienerprivatbank.com ISIN: AT0000741301 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

