HUK-COBURG

Neues Design: pitstop-Filialen erhalten zusätzlich HUK-Logo

Bild-Infos

Download

Coburg (ots)

Zugehörigkeit zur HUK-COBURG Versicherungsgruppe ab sofort im Erscheinungsbild verankert

Das Erscheinungsbild der rund 300 pitstop-Filialen in Deutschland wird erneuert: Zusätzlich zu dem pitstop-Design mit rot-weißem Logo auf blauem Hintergrund erhalten die Filialen an der Außenfassade schrittweise zusätzlich ein HUK-Logo auf gelbem Hintergrund. "Die Ergänzung und die zusätzliche Farbwelt sind ein klares Signal, dass wir zur HUK-COBURG gehören", begründet Stefan Kulas, Geschäftsführer der pitstop.de GmbH diesen Schritt. Der HUK-COBURG Konzern ist seit 2022 an pitstop beteiligt und hat 2025 seine Unternehmensanteile an der Werkstattkette auf 84,9 Prozent erhöht.

In einem ersten Schritt werden 2026 rund 50 Standorte mit dem neuen Design ausgestattet, u.a. am gemeinsamen Standort in Sankt Augustin. Weitere Städte folgen im Jahresverlauf. An Filialen, an denen zusätzlich zu den Werkstattservices ein Kundendienstbüro der HUK-COBURG ansässig ist, sieht man den vollständigen HUK-COBURG Schriftzug im Logo. An allen anderen Standorten wird das HUK-Logo ohne Schriftzug verwendet.

Die Beteiligung der HUK-COBURG an pitstop ist Teil der Unternehmensstrategie, sich zusätzlich zum Versicherungsangebot zum Serviceanbieter für Mobilität zu entwickeln. Neben dem Autoservice gehören bereits der An- und Verkauf von Gebrauchtwagen sowie Neuwagen-Leasing zum Angebotsportfolio.

Hier der Link zur Homepage: Pitstop Rebranding

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit über 13 Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2024 von knapp 10 Milliarden Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2024 insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über die Pitstop.de GmbH

pitstop betreibt ein Werkstatt-Netz mit rund 300 ausschließlich eigenen Filialen in Deutschland und kann auf eine über 55-jährige Geschichte zurückblicken. Nach Eröffnung der ersten Filiale 1971 in Berlin war das Unternehmen lange Zeit ausschließlich im Fast-Fit-Bereich tätig - durch konsequente Orientierung an Kundenbedürfnissen und Investitionen in Weiterbildung, Ausrüstung und Technik bietet die Werkstattkette heute nahezu alle Kfz-Services für alle Marken. Für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten ebenso wie für Ersatzteile darf der Kunde Top-Qualität zum Fair-Preis erwarten.

Original-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell