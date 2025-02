HUK-COBURG

Personalie: Vorstandswechsel in der Personenversicherung: Degenhard Meier folgt auf Hans Olav Herøy

Bild-Infos

Download

Coburg (ots)

Vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Aufsichtsrat der HUK-COBURG Dr. Degenhard Meier (49) in den Vorstand der HUK-COBURG berufen. Mit Wirkung zum 1.10.2025 wird der gebürtige Münchner das Personenversicherungsgeschäft, wozu die HUK-COBURG Krankenversicherung und die HUK-COBURG Lebensversicherung zählen, verantworten. Er folgt in dieser Funktion auf Dr. Hans Olav Herøy (62), der in den Ruhestand wechselt.

"Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, Dr. Degenhard Meier zur HUK-COBURG zurückzuholen und mit ihm einen ausgewiesenen und sehr breit aufgestellten Versicherungsexperten gewonnen zu haben", erläutert der Aufsichtsratsvorsitzende Professor Dr. Heinrich R. Schradin. "Zugleich bedanke ich mich bei Dr. Hans Olav Herøy für die geleistete Arbeit. Ihm ist es in den 16 Jahren seiner Vorstandstätigkeit gelungen, für die HUK-COBURG Krankenversicherung und HUK-COBURG Lebensversicherung unter herausfordernden Bedingungen im Kranken- und Altersvorsorgesektor innovative Produkte zu entwickeln und die Marktposition in ihrem Marktsegment deutlich auszubauen. Für den neuen Lebensabschnitt wünsche ich ihm alles Gute".

Der promovierte Diplom-Kaufmann Degenhard Meier begann seine berufliche Laufbahn 2001 bei der Strategieberatung Bain & Company und betreute dort u.a. mehrjährige Transformationsprogramme für führende private Krankenversicherer. Von 2014 bis 2019 war er Abteilungsleiter, Prokurist und Geschäftsführer "Neue Mobilitätsservices" bei der HUK-COBURG. Danach wechselte er zur Munich Re, wo er als Prokurist und Global Head of Group and Reinsurance Strategy sowie Global Head of Innovation tätig ist.

"Degenhard Meier kennt die HUK-COBURG, ihre Bedeutung als größter Privatkundenversicherer Deutschlands und ihre strategischen Herausforderungen sehr gut", führt Schradin aus. Zudem sei er über viele Jahre für die Entwicklung und Umsetzung digitaler Wachstumsstrategien in der Versicherungsbranche verantwortlich gewesen und habe sehr profunde Kenntnisse im Umfeld seines zukünftigen Verantwortungsbereichs. "Von diesen Erfahrungen wird die HUK-COBURG für ihre zukünftige Ausrichtung sehr profitieren", ist der Aufsichtsratsvorsitzende überzeugt.

Zur Pressemeldung auf huk.de:

https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/degenhard-meier.html

Original-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell