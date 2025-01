HUK-COBURG

HUK-COBURG bietet Schadenservice für vernetzte Fahrzeuge

Coburg (ots)

Moderne Fahrzeuge erkennen Unfälle automatisch, kein zusätzlicher Sensor benötigt

Schnelle, digitale Unterstützung per App

Ab sofort für ausgewählte Automarken verfügbar

Der neue Schadenservice für vernetzte Fahrzeuge macht es Kundinnen und Kunden einfach, Unfallschäden bei der HUK-COBURG zu melden. Dieser Service steht ab sofort Fahrerinnen und Fahrern ausgewählter Automarken zur Verfügung.

Ist der Service aktiviert und erkennt das vernetzte Fahrzeug einen leichten Unfall, geht eine Meldung direkt an die HDD GmbH, eine Tochtergesellschaft der HUK-COBURG. Diese sendet Kundinnen und Kunden über die App "HUK Mein Auto" eine Nachricht mit weiteren Hilfestellungen zur Schadenmeldung. Auf dieser Basis kann die Unfallmeldung schnell und direkt vor Ort erfolgen. Unfalldetails wie Ort und Zeitpunkt übermittelt das Fahrzeug automatisch. In der App können Informationen ergänzt werden, zum Beispiel zum Hergang, Umfang und Beteiligten. Außerdem kann man Fotos des Schadens hochladen. Der Vorteil: Alle Daten werden in kürzester Zeit übermittelt. Bei schweren Unfällen greift weiterhin der E-Call des Autoherstellers.

Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge vernetzt sind, d.h. Daten erfassen und übermitteln können. Der Service steht zunächst für Autos der Stellantis-Gruppe sowie BMW und MINI zur Verfügung. "Wir starten mit ausgewählten Marken, möchten allerdings zeitnah weitere Partner für diesen Service gewinnen. Zudem sollen weitere Services für unsere Kundinnen und Kunden hinzukommen", so Michael Müller, Abteilungsleiter der Kraftfahrtabteilung bei der HUK-COBURG.

Ob das eigene Auto geeignet ist, kann man über die App ermitteln. Ein zusätzlicher Telematik-Sensor ist nicht notwendig, um den Schadenservice zu nutzen.

Bei aktiviertem Service werden die Daten im Falle eines Unfalls vom Auto übertragen. Möglich wird dieses durch die Datenplattform CARUSO, welche die Schnittstelle zwischen Autohersteller und HUK-COBURG herstellt. So können die Daten sicher, standardisiert und datenschutzkonform übertragen werden.

Weiterführende Informationen unter www.huk.de/vkfz.

Zur Pressemeldung auf huk.de:

https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/schadenservice.htm

Original-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell