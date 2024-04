HUK-COBURG

Tobias Ziesmer ist neuer Geschäftsführer bei HUK-COBURG Autowelt und Autoservice

Tobias Ziesmer (49) ist zum Geschäftsführer bei der HUK-COBURG Autowelt GmbH und der HUK-COBURG Autoservice GmbH bestellt worden. Ab 1. Mai 2024 zeichnet er verantwortlich für das operative Geschäft und vervollständigt neben Rebecca Everts (32) das Führungsduo der beiden Tochtergesellschaften der HUK-COBURG. Gleichzeitig hat er neben Markus Imle (54) die Geschäftsführung der HUK-COBURG Mobilitätsholding GmbH, die Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen im Mobilitätsumfeld hält, übernommen.

Der studierte Betriebswirt verfügt über langjährige Branchenerfahrung in verschiedenen Führungspositionen im automobilen Umfeld. Neben beruflichen Stationen bei Daimler war er viele Jahre bei den Fahrzeugwerken LUEG AG tätig und verantwortete dort auch als Geschäftsführer die Weiterentwicklung der GEWA Fahrzeugbau GmbH. Zuletzt war der gebürtige Dortmunder Geschäftsleiter der LUEG AG & Co. KG.

"Wir freuen uns, dass wir mit Tobias Ziesmer einen ausgewiesenen Experten aus der Automotive-Branche gewonnen haben, der sich sowohl im Handel als auch im Aftersales-Bereich sehr gut auskennt", sagt Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der HUK-COBURG. "Diese Expertise hilft uns, die Aktivitäten der HUK-Autowelt und des Autoservice weiter auszubauen, um weitere Andockpunkte für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen", so Heitmann weiter.

HUK-COBURG Autowelt und HUK-COBURG Autoservice

Die HUK-COBURG Autowelt GmbH mit Sitz in Düsseldorf betreibt den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen. Darüber hinaus bietet sie ein Autoabo zum monatlichen Festpreis an. Die HUK-COBURG Autoservice GmbH vermittelt Werkstatt-Dienstleistungen, zum Beispiel Inspektion, Radwechsel und Klimaservice.

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit über 13 Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2023 von 9,0 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 13,9 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2023 insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

