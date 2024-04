HUK-COBURG

HUK-COBURG wächst trotz schwierigem Marktumfeld

Coburg (ots)

Marktüberdurchschnittliches Wachstum insgesamt um über 6 Prozent auf 9 Mrd. Euro gebuchte Beiträge

Neugeschäftswachstum über alle Sparten

Trotz schwacher Autokonjunktur: Kfz-Bestand um 1,3 Prozent auf 13,9 Millionen Fahrzeuge gewachsen, davon 3,1 Mio. Fahrzeuge bei HUK24

Neue Schadenrealität: Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) in der Autoversicherung von 113 Prozent

Geschäftsergebnis: 300 Mio. Euro nach Steuern

"In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld ist es der HUK-COBURG 2023 erneut gelungen, ihre führende Marktposition in der Autoversicherung zu verteidigen und insgesamt ein erfreuliches Bestands- und Beitragswachstum zu erzielen", bilanzierte Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der HUK-COBURG, das zurückliegende Jahr. Im Neugeschäft über alle Sparten verzeichnete das Unternehmen ebenfalls ein deutliches Wachstum. "Die Ertragsseite unseres KFZ-Geschäftes dagegen ist nicht zufriedenstellend", so Heitmann weiter. Grund hierfür sei eine neue Schadenrealität, die vor allem durch eine extreme Teuerung der Schadendurchschnitte charakterisiert sei. Die Combined Ratio im KFZ-Geschäft liege daher bei 113 Prozent. Nach Verwendung von Mitteln aus der Schwankungsrückstellung stellt die fränkische Versicherungsgruppe in ihrem Kerngeschäft einen Verlust von -216,3 Mio. Euro fest. Das Geschäftsergebnis des Unternehmens liegt bei 451 Mio. Euro vor Steuern. Nach Steuern beläuft es sich auf rund 300 Mio. Euro.

Neue Schadenrealität: historische Dimension

"Die weiterhin positive Entwicklung im Neugeschäft und Bestand freut uns sehr und bestätigt einmal mehr die Attraktivität unseres Geschäftsmodells", freut sich Klaus-Jürgen Heitmann. "Trotz aller Herausforderungen haben wir in 2023 rund 147.000 neue Kundinnen und Kunden sowie Mitglieder gewonnen. Insgesamt schenken uns nun 13, 1 Mio. Menschen ihr Vertrauen". Neu dagegen seien die Entwicklungen auf der Schadenseite. Hier spiegele sich eine neue Schadenrealität wider. Ihr Merkmal sei eine bisher nicht gekannte Inflation, die zusammenfalle mit mehr und deutlich höheren Elementarschäden. In deren Folge sei es zu außerordentlich gestiegenen Schadenkosten bei Autoersatzteilen und Reparaturen gekommen. "Das ist historisch", so Heitmann. Die Konsequenz daraus sei eine branchenweit tiefrote Combined Ratio, die entsprechend Preiserhöhungen für Kundinnen und Kunden erforderlich gemacht habe. "Als Deutschlands größter Kfz-Versicherer sind wir von der neuen Schadenrealität stärker getroffen als andere in der Branche", fasste Heitmann zusammen.

Das Geschäftsergebnis im Einzelnen:

Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen marktüberdurchschnittlich um 6,2 Prozent auf 9,0 Mrd. Euro, während der Markt ein minimales Plus von 0,6 Prozent verbuchte. Die Leistungen an Kunden erhöhten sich deutlich um 11,8 Prozent auf 8,4 (Vorjahr: 7,5) Mrd. Euro.

Das Kapitalanlageergebnis im Konzern ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 86,2 Prozent auf rund 931 (500) Millionen Euro gestiegen, die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen lag bei 2,4 (1,3) Prozent.

Das Jahresergebnis vor Steuern beträgt rund 451 (384) Mio. Euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern liegt bei knapp 300 (146,0) Mio. Euro.

Autoversicherung: Bestand auf 13,9 Millionen versicherte Fahrzeuge gewachsen

In der Kfz-Versicherung stieg das Neugeschäft von 1,2 auf 1,4 Millionen versicherte Fahrzeuge. Dieses war auf der einen Seite beeinflusst von einer verbesserten Autokonjunktur mit deutlich mehr Besitzumschreibungen. Die Anzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent auf 6,0 Millionen gestiegen. Außerdem war die Neuzulassungszahl mit 2,8 Millionen um 7,3 Prozent besser als im Vorjahr. Insgesamt blieben die Impulse aus dem Automarkt mit knapp 9 Millionen Transaktionen aber immer noch deutlich geringer als in den Vor-Corona-Jahren, in denen regelmäßig über 10 Millionen Besitzumschreibungen und Neuzulassungen erfolgten.

HUK24 über 3 Millionen versicherte Fahrzeuge im Bestand

Der Konzern konnte sich durch seine führende Marktposition in dieser Sparte weiter behaupten und seinen Bestand von versicherten Fahrzeugen um 1,3 Prozent auf rund 13,9 Millionen Fahrzeuge steigern. Mit dazu beigetragen hat die anhaltend positive Entwicklung der Online-Tochter HUK24. Sie weist ein weiterhin hohes Neugeschäft von rund 447.000 (375.000) versicherten Fahrzeugen und ein Bestandswachstum von 5,7 (4,2) Prozent auf 3,1 Millionen versicherte Fahrzeuge auf.

Auch bei der Anzahl der Elektroautos hat die Versicherungsgruppe ihren Bestand auf circa 356.000 (282.000) Stück im Jahr 2023 gesteigert. Davon sind rund 247.000 rein elektrisch betrieben, 109.000 plug-in hybrid.

Die Bruttobeitragseinnahmen im Kfz-Versicherungsgeschäft lagen 8,3 Prozent über dem Vorjahreswert bei 4,8 Milliarden Euro. Die kombinierte Schaden-/Kostenquote (brutto) stieg unter dem Einfluss der massiven Preissteigerungen bei Autoreparaturen auf 113,4 (103,6) Prozent. Für Kfz-Schäden entstand im vergangenen Jahr ein Aufwand von 4,5 (3,9) Milliarden Euro.

Mehr als 570.000 Menschen nutzen Telematik-Angebot

Mittlerweile haben sich rund 570.000 Menschen für den seit sechs Jahren am Markt angebotenen Telematik-Tarif der HUK-COBURG entschieden. Im Vorjahr waren dies rund 500.000 Personen.

HUK-Autowelt behauptet sich in schwierigem Marktumfeld

Auch die HUK-Autowelt kann sich von den schwierigen Marktentwicklungen nicht abkoppeln. Diese waren 2023 im Gebrauchtwagenmarkt vor allem von der schnellen Trendumkehr bei den Gebrauchtwagenpreisen geprägt. Dennoch ist es der HUK-Autowelt in diesem Marktumfeld gelungen, mehr als 7.000 Fahrzeugtransaktionen durchzuführen. Zudem konnte sie im Autoservice über 95.000 Kundinnen und Kunden an die HUK-Partnerwerkstätten und den neuen Partner pitstop vermitteln und so weitere Andockpunkte im Kundenkontakt schaffen.

Neodigital Autoversicherung: Über 28.000 versicherte Fahrzeuge im ersten Jahr

Mit dem seit Frühjahr 2023 im Markt positionierten Joint Venture Neodigital Autoversicherung ist es der HUK-COBURG über diese Marke gelungen, neue Kundengruppen und Vertriebswege zu erschließen. In seinem ersten Geschäftsjahr hat der digitale Versicherer bereits mehr als 28.000 Fahrzeuge versichert und zudem im Maklermarkt Fuß gefasst.

Weiterhin positive Entwicklung bei Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen - mehr Elementarschäden

Der Konzern erreichte in den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen ein Rekordneugeschäft. Der Bestand legte um 3,0 Prozent auf 14,5 Mio. Risiken zu, während der Markt hier stagnierte. Die gebuchten Beiträge stiegen um 9,6 Prozent auf 1,22 Mrd. (1,11) Mrd. Euro.

Als Reaktion auf die zunehmenden Elementarereignisse bietet die HUK-COBURG bereits seit mehr als einem Jahr ein Wohngebäudeprodukt an, bei dem kein Kunde im Falle von Naturkatastrophen schutzlos bleibt. Insgesamt wurden bisher über 140.000 Verträge verkauft.

Sehr gutes Neugeschäft in der Rechtsschutzversicherung

Mit einem sehr guten Neugeschäft von rund 134.000 (116.000) Verträgen erzielte die Rechtsschutzversicherung ein Bestandswachstum von 1,1 Prozent. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich leicht um 0,8 Prozent auf 307,8 (305,5) Mio. Euro.

Lebensversicherung: Kräftiges Neugeschäftswachstum

Das Neugeschäft gemessen in Brutto-Beitragssumme ist um 9,8 Prozent auf 1,73 (1,57) Mrd. Euro kräftig gewachsen und ist so das beste Ergebnis seit 2005. Maßgeblichen Anteil dabei hatten die Produkte zur Arbeitskraftabsicherung sowie die fondsgebundene Premium Rente. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen verringerten sich lediglich um 1,8 Prozent auf 794,3 (808,7) Millionen Euro, während der Markt demgegenüber ein deutliches Minus von 4,0 Prozent verzeichnete. Der Bestand, gemessen am laufenden Beitrag, belief sich auf 745 (744) Mio. Euro und blieb damit auf stabilem Niveau.

Deutlicher Neugeschäftszuwachs in der Krankenversicherung

Die Krankenversicherung konnte ihr Neugeschäftsvolumen erheblich steigern. Es verbesserte sich deutlich um 36,6 Prozent auf über 84.000 versicherte Personen. Der Monatssollbeitrag erhöhte sich um 13 Prozent auf 3,92 Mio. Euro. Wachstumstreiber sind die Zusatzversicherungen. Anteil daran hat auch die seit 20 Jahren bestehende Kooperation der privaten HUK-COBURG-Krankenversicherung mit der gesetzlichen Krankenversicherung BARMER. Mehr als ein Drittel des Neugeschäfts im Bereich Zusatzversicherungen erfolgte durch Abschlüsse mit Kundinnen und Kunden der BARMER. Zugleich haben über eine Million BARMER-Versicherte mittlerweile eine ergänzende Zusatzversicherung von der HUK-COBURG gewählt. Die HUK-COBURG hat 2004 als eine der ersten privaten Krankenversicherungen eine Partnerschaft mit einer der führenden gesetzlichen Krankenkassen geschlossen. Sie nutzte die damals neu geschaffenen Alternativen der Gesundheitsreform, ihren Versicherten den ergänzenden Abschluss spezieller Zusatzverträge in der Krankenversicherung zu ermöglichen.

Insgesamt stieg der gesamte Monatssollbeitrag in der Krankenversicherung zum Jahresende um 3,8 Prozent auf 162,1 (156,2) Mio. Euro. Der Bestand blieb mit 459.500 Personen (459.378) auf Vorjahresniveau.

Die gebuchten Beiträge stiegen um 3,5 Prozent auf knapp 1,92 (1,86) Mrd. Euro. Die Zuwächse lagen erneut über denen des Marktes, der um 2,3 Prozent zulegte.

"Diese Ergebnisse zeigen, dass wir neben unserem Kerngeschäft in Kfz auch mit unseren Personensparten immer stärker und sehr gut im Markt positioniert sind. Kundinnen und Kunden vertrauen zunehmend auch spartenübergreifend der Marke HUK-COBURG", fasste Heitmann das Geschäftsjahr 2023 abschließend zusammen.

Ausblick 2024

Das Geschäftsjahr 2024 ist vielversprechend gestartet. Das erste Quartal verlief durchweg positiv: Gerade in der Kraftfahrversicherung verzeichnet das Unternehmen im aktuellen Neugeschäft ein Wachstum von 18 Prozent. Das ist neben dem eigenen HUK-Tarif insbesondere auch auf das gut angenommene Angebot der Neodigital Autoversicherung zurückzuführen.

In den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen konnte der Konzern das Neugeschäft um 7 Prozent auf rund 247.000 Risiken deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessern. Die Rechtsschutzversicherung befindet sich mit über 39.000 Verträgen weiter auf dem hohen Niveau des Vorjahres.

Eine weiterhin positive Entwicklung erwartet die HUK-COBURG auch in der Lebensversicherung. Das Neugeschäft ist im ersten Quartal um 16 Prozent auf eine Bruttobeitragssumme von 488 Mio. Euro angestiegen.

In der Krankenversicherung rechnet das Unternehmen mit einem deutlichen Bestandszuwachs. Das aktuelle Neugeschäft gemessen an Monatssollbeiträgen fällt zwar mit -2,7 Prozent niedriger aus als im Vorjahr, liegt aber mit 792 Tsd. Euro Monatssollbeiträgen nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Mit Blick auf das gesamte Jahr fügte Heitmann an: "Die günstige Positionierung unserer Tarife in allen Sparten lässt uns zuversichtlich auf das Jahr blicken. Im Bestand und im Beitrag erwarten wir auch 2024 wieder ein positives Wachstum über dem Marktdurchschnitt".

Darüber hinaus plant das Unternehmen, seine Kundenschnittstellen kontinuierlich auszubauen und weitere Serviceleistungen anzubieten. Dies soll u.a. mittels der eigenen E-Mobilitätsplattform und unter Nutzung der digitalen branchenoffenen Plattform onpier erfolgen. Bei Letzterer sind inzwischen sechs Versicherer angebunden. Mit weiteren potenziellen Partnern erfolgen Gespräche. Auch die HUK-Autowelt ist insbesondere mit Autoservice vielversprechend ins erste Quartal gestartet. "So schaffen wir kontinuierlich Relevanz bei Kundinnen und Kunden auch über das eigentliche Kerngeschäft hinaus", erläutert Heitmann.

Das Jahr 2024 wird aber auch weiterhin von der neuen Schadenrealität und den Entwicklungen der Automobilkonjunktur geprägt sein. "Mit dem im März neu eingeführten Kfz-Tarif unterstreicht die HUK-COBURG als führender Autoversicherer in Deutschland ihre Innovationskraft. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Tarif den Bedarf unserer Kundinnen und Kunden nach einem guten und günstigen Tarif wieder treffen und unsere Markt- und Preisführerschaft weiter behaupten", so Heitmann abschließend.

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit über 13 Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2023 von 9,0 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 13,9 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2023 insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

