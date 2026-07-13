Engel & Völkers GmbH

Engel & Völkers ernennt Till-Fabian Zalewski und Stefan Eck zu Group Co-CEOs

Hamburg (ots)

Engel & Völkers hat heute die Ernennung von Till-Fabian Zalewski und Stefan Eck zu neuen Group Co-CEOs bekannt gegeben. Gemeinsam werden sie den globalen Marktführer in der Vermittlung von Luxus- und Premium-Immobilien in die nächste Wachstumsphase führen. Zalewski, CEO DACH, und Eck, Group CFO von Engel & Völkers, folgen auf Jawed Barna, der das Unternehmen seit 2023 sehr erfolgreich durch eine der bedeutendsten Transformationen geführt und auf einen nachhaltigen Wachstumskurs mit Rekordergebnissen gebracht hat. Barna hat sich entschieden, Engel & Völkers zu verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Er wird dem Unternehmen bis zum Jahresende eng verbunden bleiben, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen. Zalewski wird künftig kommissarisch weiter die DACH-Region führen, Eck behält kommissarisch die CFO-Verantwortung.

Dr. Jörg Rockenhäuser, Vorsitzender des Beirats, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Till und Stefan Engel & Völkers gemeinsam in die nächste Phase internationalen Wachstums führen werden. Zusammen vereinen sie tiefes operatives Know-how, Finanz-Expertise, umfassende Branchenkenntnis sowie strategische Führungskompetenz. Wir sind überzeugt, dass sie mit dem gesamten Führungsteam das Wachstum von Engel & Völkers weiter beschleunigen werden. Im Namen des Beirats danke ich Jawed herzlich für sein unermüdliches Engagement und seinen nachhaltigen strategischen Beitrag für Engel & Völkers. Jawed hat unser Profil als globaler Marktführer im Luxus- und Premiumimmobiliensegment geschärft, eine skalierbare Technologieplattform aufgebaut, unsere Markenreputation gestärkt und mit einem Rekordergebnis 2025 die Grundlage für das nächste Wachstumskapitel des Unternehmens geschaffen."

Till-Fabian Zalewski sagte: "Ich kenne Engel & Völkers seit mehr als einem Jahrzehnt und hatte das Privileg, die Entwicklung des Unternehmens in verschiedenen Rollen mitzugestalten. In dieser Zeit habe ich erlebt, was uns auszeichnet, wie wertvoll unsere Kultur, die Marke und das internationale Netzwerk sind und welches Potenzial noch vor uns liegt. Gemeinsam mit Stefan freue ich mich darauf, auf dem hervorragenden Fundament aufzubauen und das nationale wie internationale Wachstum weiter voranzutreiben."

Stefan Eck ergänzte: "Engel & Völkers agiert aus einer Position echter Stärke. Wir als Führungsteam werden uns darauf konzentrieren, das Unternehmen weiter zu skalieren, unsere technologischen Fähigkeiten konsequent auszubauen und langfristig nachhaltigen Wert für unsere Berater, Franchisepartner, Mitarbeiter und Anteilseigner zu schaffen - und zwar gemeinsam mit dem gesamten Team und Netzwerk von Engel & Völkers weltweit."

Jawed Barna fügte hinzu: "Meine Aufgabe bei Engel & Völkers ist erfüllt. Das Unternehmen durch diese Transformation zu führen, war eines der prägendsten Kapitel meiner beruflichen Laufbahn. Gemeinsam mit einem außergewöhnlichen Führungsteam, unseren Mitarbeitenden und unserem weltweiten Netzwerk haben wir ein stärkeres und technologie- sowie KI-gestütztes Unternehmen aufgebaut. Nachdem die Transformation erfolgreich abgeschlossen und die nächste Führungsgeneration aufgebaut wurde, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung zu übergeben. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und wünsche den Kollegen sowie dem gesamten Team und Netzwerk von Engel & Völkers viel Erfolg für das nächste Kapitel."

Zalewski hat seine Karriere über dreizehn Jahre hinweg innerhalb des Unternehmens aufgebaut. Als CEO DACH hat er den größten Markt von Engel & Völkers zu einem der zentralen Wachstumsmotoren entwickelt. Seine tiefe operative Kenntnis des Immobiliengeschäfts, des Immobilienberaternetzwerks und der Unternehmenskultur macht ihn zur idealen Führungspersönlichkeit für die Gruppe.

Eck ist seit 2025 Group CFO von Engel & Völkers. Er bringt umfangreiche Führungserfahrung als CFO mit, darunter die Steuerung komplexer Transformationen in Private-Equity-geführten Unternehmen, in denen finanzielle Disziplin und struktureller Wandel untrennbar verbunden sind. Als Group Co-CEO wird Eck diesen Kurs konsequent fortsetzen und die Strategie für die nächste Wachstumsphase weiterentwickeln.

Engel & Völkers überschritt im Geschäftsjahr 2025 erstmals die Marke von 1,3 Milliarden Euro globalem Courtage-Umsatz und verzeichnete ein zweistelliges EBITDA-Wachstum. Zudem eröffnete das Unternehmen in 18 Monaten nahezu 100 neue Standorte und schloss den Rollout einer proprietären Technologieplattform ab, die heute mehr als 10.000 Immobilienberater und Franchisenehmer weltweit nutzen können.

Über Engel & Völkers: Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Privatjets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. www.engelvoelkers.com

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