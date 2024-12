Dubai: Engel & Völkers reagiert auf Nachfragehoch mit Kooperation mit exklusivem Projektentwickler

Engel & Völkers GmbH

Transaktionen bei Wohn- und Gewerbeimmobilien steigen weiter

Neubauprojekt als Antwort auf weiter steigende Nachfrage nach erstklassigen Wohnimmobilien verschiedener Preiskategorien

Der Immobilienmarkt in Dubai zieht weiter weltweites Interesse auf sich. "Der Markt beweist seine andauernde Widerstandsfähigkeit und Attraktivität für ein globales Publikum. Sowohl der Wohn- als auch der Gewerbeimmobiliensektor verzeichnen ein deutliches Wachstum", erklärt Daniel Hadi, CEO von Engel & Völkers Middle East. Allein im dritten Quartal 2024 wurden im Emirat Wohn- und Gewerbeimmobilien von einem Gesamtwert von 138,8 Mrd. AED (rund 35 Milliarden Euro) vermittelt. Die Wohnimmobilientransaktionen stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 40,8 Prozent und erreichten 115,6 Mrd. AED (rund 29 Milliarden Euro), während der Gewerbemarkt mit 23,2 Mrd. AED (rund 5,8 Milliarden Euro) einen Anstieg des Transaktionswertes um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete. Um der steigenden Nachfrage nachzukommen, ist Engel & Völkers eine exklusive Kooperation mit P.O.B1 Properties, der neu gegründeten Immobilienentwicklungsabteilung der Saif Al Ghurair Real Estate Group (SAGRE), eingegangen.

Marktwachstum hält weiter an - besonders Segment für Neubauprojekte boomt

Eine der wichtigsten Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt in 2024 war der starke Anstieg der Verkäufe von Neubauprojekten. Über 65 Prozent der Transaktionen entfielen im vergangenen Quartal auf Projektentwicklungen, was auf die hohe Bau- sowie Investorentätigkeit in Dubai zurückzuführen ist. "Mehr als 30.000 Neubau-Einheiten wurden verkauft - ein Wachstum von über 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum", weiß Daniel Hadi. "Dieser Trend geht einher mit der Entwicklung neuer Wohngebiete am Rande von Dubai. Da das Angebot in den etablierten Gegenden begrenzt ist, erleben wir ein schnelles Wachstum neuer Communities, die früher als zu weit außerhalb der Stadt angesehen wurden."

Trotz Dubais Ruf als Standort für luxuriöse Immobilien entfiel der Großteil des Wachstums im dritten Quartal auf Immobilien im mittleren Preissegment zwischen 1 und 3 Millionen AED (ca. 260.000 bis 780.000 Euro). Über 80 Prozent der Verkäufe machten hierbei Apartments aus. Etwa 60 Prozent aller Transaktionen wurden zu Preisen von 2 Millionen AED (ca. 520.000 Euro) oder darunter abgeschlossen. "Das Wachstum im mittleren Preissegment unterstreicht Dubais breite Attraktivität sowohl für internationale Investoren als auch für Privatkäufer."

Luxusimmobiliensektor auf Rekordkurs

Dubai verzeichnet weiterhin einen Zustrom wohlhabender Personen aus aller Welt, was auch das Wachstum im Luxusimmobiliensektor antreibt. Transaktionen über 10 Millionen AED (ca. 2,6 Millionen Euro) sind keine Seltenheit. "Allein auf der Palm Jumeirah gab es in Q3 über 110 Abschlüsse in dieser Preisklasse", bemerkte Daniel Hadi. Drei dieser Transaktionen überstiegen sogar die Marke von 200 Millionen AED (ca. 52 Millionen Euro). "Wir erwarten ein weiteres Rekordjahr im Luxusimmobiliensektor." Zu den häufigsten Käuferinnen und Käufern zählen weiterhin Europäer, Inder und Chinesen.

Exklusive Zusammenarbeit mit lokalem Projektentwickler P.O.B1 Properties

Engel & Völkers reagiert mit der exklusiven Kooperation mit P.O.B1 Properties auf die steigende Immobiliennachfrage in Dubai. Als erstes Projekt vermarktet Engel & Völkers das Wohnprojekt Serenova in Dubais Silicon Oasis, einem der am schnellsten wachsenden Wohn- und Geschäftszentren Dubais. "Strategisch gut gelegen, bedient das Projekt die Nachfrage von privaten Käufern sowie Investoren nach erstklassigen Wohneinheiten in Dubais wichtigsten Wachstumsknotenpunkten", sagt Daniel Hadi. Es erstreckt sich über ein weitläufiges, 7.850 Quadratmeter großes Grundstück und umfasst 222 Apartments - von geräumigen Junior Suites bis zu luxuriösen Penthäusern, die für 600.000 bis 3,9 Millionen AED (rund 155.000 bis 1,1 Million Euro) angeboten werden. Das architektonische Design legt den Schwerpunkt auf eine offene Raumgestaltung, moderne Elemente sowie einen Panoramablick auf die Skyline der Stadt. Es soll 2027 fertiggestellt werden.

Ausblick: Weiteres Wachstum in allen Immobiliensegmenten erwartet

"Dubai bleibt ein führendes Ziel für internationale Investoren, angetrieben von der wachsenden Wirtschaft, dem attraktiven Steuersystem und dem Ruf als sichere, dynamische und zukunftsorientierte Stadt", konstatiert Daniel Hadi. "Die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien ist so hoch wie nie zuvor und durch die Initiativen der Regierung zur wirtschaftlichen Diversifizierung der Wirtschaft, insbesondere in Schlüsselsektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und grüne Energie, erwarten wir weitere Rekorde in allen Immobiliensegmenten."

Weitere Informationen zum Wohnimmobilienmarkt in Dubai finden Sie im " Wohnimmobilien Marktbericht Dubai Q3 2024" sowie im " Gewerbeimmobilien Marktbericht Dubai Q3 2024" von Engel & Völkers (auf Englisch).

