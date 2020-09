Meine Melodie

Angela Wiedl kommt trotz Konzertabsagen gut über die Runden /Die Schlagersängerin nutzt die Corona-Krise zur Rückbesinnung

Die Schlagersängerin Angela Wiedl (53) und ihre Familie sind trotz abgesagter Konzerte bislang ganz gut durch die Corona-Krise gekommen. "Unsere Ersparnisse helfen uns nun durch die auftrittfreien Monate. Da wir nie über unsere Verhältnisse gelebt haben, kommen wir bis auf Weiteres gut über die Runden. Aber natürlich fehlt auch uns der Kontakt zu den Fans", sagt die Sängerin in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (10/2020; EVT: 17. September). Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Sänger Uwe Erhardt (66), und der gemeinsamen Tochter Gina (8) versucht Angela Wiedl "so entspannt wie möglich" mit den Einschränkungen durch die Pandemie umzugehen. "Wir sind sehr viel zuhause und treffen fast niemanden außer meinem Bruder Richard, der nunmehr im nahegelegenen Haus meiner verstorbenen Eltern eingezogen ist." Ganz arbeitslos ist die Sängerin aber in den vergangenen schwierigen Monaten auch nicht gewesen, denn sie hat ein neues Album aufgenommen, das demnächst unter dem Titel "Herzperlen" erscheint.

Tatsächlich kann Angela Wiedl der Corona-Krise sogar ein paar positive Seiten abgewinnen. "Wir alle haben nun Gelegenheitzur Rückbesinnung. EineÜbung in Dankbarkeit und Demut", erklärt sie und betont: "Allzu oft nehmen wir Dinge für selbstverständlich. Auch die Gesundheit. Dabei ist uns alles nur geliehen." Angela Wiedl schaut nach vorne, denn sie ist fest davon überzeugt, dass alles seinen tieferen Sinn hat. Und diese Zuversicht hat ihr bislang über viele harte Schicksalsschläge geholfen. So war ihre erste Tochter, Angelina, im Jahr 2005 im Alter von fünf Jahren an einer schweren Krankheit gestorben. "Eines Tages, da bin ich mir sicher, werde ich sie und meine geliebten Eltern wiedersehen. Das ist ein sehr tröstlicher Gedanke", sagt die Sängerin in bewegenden Worten.

