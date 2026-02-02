Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Wintersport-Stimmung in Filialen von Netto Marken-Discount: Gemeinsam Richtung Olympische Winterspiele: Netto startet emotionale 360-Grad-Kampagne mit Team Deutschland

Bild-Infos

Download

Maxhütte-Haidhof (ots)

Umfassende Kampagne von KW 06 bis KW 08 mit TV-Spot, Programm-Sponsoring, Radio, POS, App und Social Media

Kooperationen mit Athletinnen und Athleten, Fan-Zone-Aktivierungen und wöchentliche Gewinnspiele mit attraktiven Preisen

Bewusste Ernährung im Fokus: Team Deutschland Brote und über 330 Eigenmarkenprodukte mit Team D Logo

Sportliches Großereignis in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Als Premium Partner von Team Deutschland begleitet Netto Marken-Discount die Olympischen Winterspiele in Italien mit einer groß angelegten 360-Grad-Kampagne. Vom 2. bis 22. Februar macht Netto die Partnerschaft über alle relevanten Kanäle hinweg erlebbar - emotional und verbindend. Herzstück der Kampagne ist ein bewegender TV-Spot, der den olympischen Gedanken von Gemeinschaft und Miteinander in den Mittelpunkt stellt. Ergänzt wird die Kampagne durch eine starke Präsenz in Handzetteln, in den Netto-Filialen, auf Großflächen, in der Netto plus App sowie durch reichweitenstarke Social-Media-Aktivierungen mit Challenges und exklusiven Einblicken.

Athletinnen und Athleten von Team Netto geben der Kampagne ein Gesicht

Im Mittelpunkt der Kommunikation stehen aktive Team D Athletinnen und Athleten aus dem Team Netto: Die 8-fache Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz sowie Minerva Hase und Nikita Volodin, die zusammen Vizeweltmeister im Eiskunstlaufpaarlauf wurden. Sie begleiten die Kampagne mit persönlichen Einblicken, digitalen Formaten sowie Inspirationen und bringen die Begeisterung für den Wintersport direkt an den Point of Sale.

"Die Olympischen Winterspiele verkörpern für mich Gänsehaut pur, ein absolutes Mannschaftsgefühl, eine große Sportfamilie, Olympic Spirit und meinen Kindheitstraum", so Julia Taubitz. Auch Minerva Hase hat ihr sportliches Ziel fest im Blick: "Wir wollen in unserer Topform sein, und wie Nikita gerne sagt, bestmöglich eine Goldleistung zeigen."

Bewusste Ernährung als verbindendes Element

Ein zentraler Baustein der Kampagne ist das Thema bewusste Ernährung. Netto rückt gezielt Produkte in den Mittelpunkt, die zu einem ausgewogenen Lebensstil passen - allen voran die neuen Team Deutschland Brote: DAS PURE Gemüse-Kichererbsen sowie DAS PURE Banane-Dattel-Zimt. Die veganen, mehl- und hefefreien Brote überzeugen durch ihren hohen Ballaststoffanteil und eignen sich ideal für den aktiven Alltag. Ergänzend tragen über 330 Eigenmarkenprodukte das Team D Logo und bieten Kundinnen und Kunden eine klare Orientierung für eine bewusstere Ernährung im Alltag.

Mitmachen, mitfiebern, gewinnen

Die Kampagne setzt gezielt auf Interaktion: Wöchentliche Gewinnspiele über Social Media, die Netto plus App und Handzettel bieten attraktive Preise - darunter ein Meet-and-Greet mit Julia Taubitz sowie signierte Team D Bekleidung. In der Fan-Zone in Cortina d'Ampezzo lädt Netto zusätzlich zu Mitmachaktionen ein, darunter ein Fotostand und spielerische Aktivitäten wie Stockfangen, die das olympische Gefühl vor Ort erlebbar machen. "Mit unserer 360-Grad-Kampagne bringen wir die Begeisterung für die Olympischen Winterspiele direkt in den Alltag unserer Kundinnen und Kunden. Gemeinsam mit Team Deutschland verbinden wir Emotion, Bewegung und bewusste Ernährung - und zeigen, dass ein ausgewogener Lebensstil für alle möglich ist", sagt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.

Team Deutschland Partnerschaft auf einen Blick

Seit zehn Jahren ist Netto bereits Premium Partner von Team Deutschland. Ziel der Partnerschaft ist es, sportliche Inspiration, ausgewogene Ernährung und alltagstaugliche Angebote miteinander zu verbinden - im Spitzensport ebenso wie im täglichen Leben.

Der TV-Spot zur Kampagne: https://youtu.be/BSrqqPst6UE

Weitere Infos zu der Partnerschaft mit Team Deutschland gibt es hier: netto-online.de/TeamD

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.400 Filialen, über 88.500 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.700 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

Original-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell