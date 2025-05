Medico Beautiful Technology GmbH

Ein tägliches Gesundheitsritual: Agnieszka Koziol und Emilia Loga von der Medico Beautiful Technology GmbH erklären, wie moderne Technologie zur Reinigung und Regeneration der Nase funktioniert

Das regelmäßige Spülen der Nase wird von HNO-Ärzten empfohlen, um die Nasenschleimhäute zu reinigen und zu befeuchten. Viele empfinden die klassischen Methoden allerdings als unangenehm und schmerzhaft. Könnte eine neue Technologie, die auf Hyperthermie beruht, eine Lösung sein?

Die Nase ist unser Schutzschild gegen Krankheitserreger, Schadstoffe und Fremdpartikel aus der Luft. So übernimmt sie eine zentrale Rolle im Abwehrsystem der Atemwege. Schmutz, Staub, Pollen, Bakterien, Viren und trockene Heizungsluft setzen ihr aber auch mächtig zu – die Nasenschleimhäute schwellen an oder trocknen aus. „Die Nase ist ein biologisches Filtersystem, das oft als erste Verteidigungslinie beschrieben wird. Wir sollten sie daher täglich pflegen, um sie funktionsfähig zu halten“, sagt Agnieszka Koziol, Geschäftsführerin der Medico Beautiful Technology GmbH. „Doch was bei der Zahnhygiene selbstverständlich ist, hat sich bei der Nase noch immer nicht richtig durchgesetzt. Die bisher genutzten Methoden sind daran nicht ganz unschuldig. Wer es mit einer Nasendusche versucht hat, wird wissen, dass es unbequem, umständlich und eventuell sogar schmerzhaft sein kann. Mit Dampfinhalatoren geht es zwar etwas besser, doch sie haben nur eine geringe Wirksamkeit. Von Lasergeräten ist komplett abzuraten, weil ein Risiko für DNS-Schäden besteht.“

„Seit Neuestem gibt es glücklicherweise ein System, das sich im Alltag einfach anwenden und zudem mit reinem Wasser betreiben lässt“, fährt ihre Geschäftspartnerin Emilia Loga fort. „Es wurde von der südkoreanischen Firma RhinoCare entwickelt und hilft nicht nur gegen Nasenverstopfungen, sondern nachweislich auch bei Krankheiten wie Rhinitis, Sinusitis, Erkältung und Grippe.“ Mit der Medico Beautiful Technology GmbH machen sich Agnieszka Koziol und Emilia Loga für innovative Produkte in den Bereichen Beauty, Medizin, Körperpflege und Gesundheit stark und bieten ihren Kunden neben der Technologie auch umfassende Schulungen an. Im folgenden Ratgeber erklären die beiden, wie das Gerät von RhinoCare funktioniert und bei welchen alltäglichen Beschwerden und ernsten Krankheiten es eingesetzt werden kann.

Innovation für den Alltag: RhinoCare setzt auf Hyperthermie

Das neue System von RhinoCare ist sehr vielseitig einsetzbar. Es eignet sich hervorragend für den Heimgebrauch, wird aber gleichzeitig von Fachanwendern wie HNO-Ärzten, Allergologen und anderen medizinischen Praxen genutzt. Das Gerät lässt sich denkbar einfach handhaben, sodass vom Kind bis zum Senior kein Familienmitglied mit der Bedienung überfordert ist. Zudem steckt die Technik in einem modernen, funktionalen Design, mit dem das kompakte Gerät mobil und jederzeit griffbereit wird. Die tägliche Nasenpflege ist somit in wenigen Minuten erledigt.

Die von RhinoCare eingesetzte Methode beruht auf Hyperthermie. Das bedeutet, dass gesättigter Wasserdampf mit 43 °C in die Nase geleitet wird, wobei durch die Jet-Stream-Technologie auch die tiefen Nebenhöhlen erreicht werden. Dabei sorgt die hohe Temperatur für eine Erhöhung des Blutflusses, der entzündungshemmend wirkt. Gleichzeitig werden therapeutische Hitzeschockproteine produziert. Nase und Nebenhöhlen lassen sich mit dieser Methode einfach und sanft reinigen. Verstopfungen werden beseitigt, Schwellungen klingen ab und die Schleimhäute werden mit Feuchtigkeit versorgt. Das System eignet sich für die Prophylaxe, wird aber auch für die Therapie eingesetzt.

Eine Antwort auf weitverbreitete gesundheitliche Probleme

RhinoCare hilft gegen alltägliche Beschwerden wie Pollenallergien, trockene Nasenschleimhaut und häufige Atemwegsinfekte. Es unterstützt aber auch nach Virusinfektionen, was das Post-COVID-Syndrom und Long COVID einschließt. Zudem lindert es nachhaltig die Beschwerden bei chronischer Rhinitis und bei Nebenhöhlenentzündungen (Sinusitis). Für die Betroffenen ist das eine gute Nachricht, weil sie ohne Medikamente, die schwere Nebenwirkungen haben, auskommen können.

Klinische Studien, die in 6 Ländern an 13 verschiedenen Einrichtungen mit insgesamt 990 Patienten durchgeführt wurden, haben die Wirksamkeit der Methode erwiesen und stellen dabei eine durchschnittliche Symptomverbesserung von 75 bis 80 Prozent ohne Nebenwirkungen fest. Eine klare Verbesserung trat bei Nasenverstopfungen und Erkältungssymptomen ein. Zudem zeigte sich bis sechs Stunden nach der Anwendung eine deutliche Reduktion von Histamin und Zytokinen. Das Gerät ist überdies FDA- und KFDA-zugelassen, mehrfach für sein Produktdesign ausgezeichnet und wurde bei allen Tests zu Material und Komponenten als unbedenklich eingestuft.

Gesundheit beginnt in der Nase

Wer wie ältere Menschen, Kinder oder Schwangere bei einer Krankheit mit eingeschränkter Medikamenteneinnahme leben muss, wird sich freuen, dass er für die Therapie auf eine Methode zurückgreifen kann, bei der nichts als reines Wasser zur Anwendung kommt. Generell gilt aber, dass wir uns alle regelmäßig um eine gesunde Nase bemühen müssen. Denn die Filter-, Abwehr- und Selbstreinigungsfunktionen kann die Nase nur wahrnehmen, wenn sie selbst ausreichend gepflegt wird. Das System von RhinoCare könnte dabei durchaus zum täglichen Schutzschild werden.

