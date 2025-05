Medico Beautiful Technology GmbH

Kaltes Plasma als moderne Antwort auf Haut- und Wundprobleme – ein Durchbruch in Medizin und Ästhetik

Immer mehr Menschen leiden unter hartnäckigen Haut- oder Wundenproblemen, bei denen herkömmliche Behandlungen an ihre Grenzen stoßen. Während sich die Medizin nach schonenden, aber wirksamen Lösungen sehnt, rückt eine neue Technologie in den Fokus: kaltes Plasma. Doch was steckt hinter diesem vielversprechenden Ansatz?

Ob kleine Schnittwunden oder entzündete Hautstellen – die meisten Menschen greifen in solchen Fällen schnell zu Desinfektionsmitteln und regenerierenden Salben. Verschlechtert sich der Zustand, kommen oft weitere entzündungshemmende Präparate zum Einsatz. Doch genau an diesem Punkt zeigen sich die Grenzen klassischer Herangehensweisen: Sie behandeln Symptome, nicht aber die Ursachen – und scheitern häufig an hartnäckigen Fällen. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach schmerzfreien Verfahren – sowohl in der Wundversorgung als auch in der ästhetischen Medizin. Mit dem steigenden Bedarf an nicht-invasiven Anti-Aging-Maßnahmen etabliert sich zunehmend ein neues Verfahren, das Regeneration auf zellulärer Ebene ermöglicht, ohne Gewebe zu schädigen: kaltes Plasma. "Wir sehen großes Potenzial in einer Methode, die gleichzeitig desinfiziert, regeneriert und Entzündungen hemmt – und das ohne Schmerzen und sichtbare Spuren zu hinterlassen", erklärt Agnieszka Koziol, Geschäftsführerin der Medico Beautiful Technology GmbH.

"Die effektivste Lösung ist eine, die gleichzeitig heilt, schützt und erneuert – genau das ermöglicht kaltes Plasma", fügt ihre Geschäftspartnerin Emilia Loga hinzu. In enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. med. Gyoo Cheon Kim – dem Pionier der Plasmamedizin und Gründer der International Society of Plasma Medicine – bringt Medico Beautiful Technology die NCP-Technologie (Nozone Cold Plasma) nun exklusiv nach Europa. Die Grundlagen dieser Innovation wurden bereits 2004 in Südkorea gelegt: Gemeinsam mit seinem Kollegen Prof. Haejun Lee entwickelte Prof. Dr. med. Gyoo Cheon Kim eine Methode, kaltes Plasma bei Raumtemperatur und ohne gesundheitsgefährdende Nebenprodukte herzustellen. Die Geräte seiner Firma Feagle Co., Ltd. gelten als technologischer Durchbruch: Sie ermöglichen den Einsatz von Plasma direkt am menschlichen Gewebe – ganz ohne schädliche Emissionen oder Hitzeeinwirkung. Nach umfassender Prüfung durch die Medico Beautiful Technology GmbH wurde Feagle der exklusive Vertriebspartner für Europa.

Kaltes Plasma: Der vierte Aggregatzustand als Therapieform der Zukunft

Plasma als vierter Aggregatzustand neben fest, flüssig und gasförmig ist kein neues Phänomen, sondern wird seit Langem industriell genutzt – etwa in der Halbleiterherstellung. Die medizinische Anwendung war jedoch lange unmöglich, da die Erzeugung hohe Temperaturen und spezielle Bedingungen erforderte. Erst mit der Entwicklung von kaltem Plasma im frühen 21. Jahrhundert, das bei Temperaturen unter 40 °C erzeugt wird, wurde ein Einsatz am Menschen realistisch.

"Die Entwicklung dieser Technologie ermöglichte erste medizinische Anwendungen und führte zur Entstehung eines neuen Forschungsfeldes: der Plasmamedizin", so Agnieszka Koziol von der Medico Beautiful Technology GmbH. Damit würden sich neue und bisher völlig ungeahnte Möglichkeiten in der Hautbehandlung, Wundheilung und kosmetischen Therapie eröffnen – effizient, schmerzfrei und ohne Nebenwirkungen.

NCP-Technologie: Lösung eines medizinischen Dilemmas

Ein zentrales Problem früherer Plasmaanwendungen lag allerdings auch in der Entstehung von Ozon und Stickoxiden – Substanzen, die in hoher Konzentration gesundheitsschädlich sind. Zwar konnten diese reduziert werden, doch damit sank auch die Wirksamkeit des Plasmas. Prof. Dr. med. Gyoo Cheon Kim und sein Team rund um den Plasma-Spezialisten Prof. Haejun Lee entwickelten mit der NCP-Technologie eine passende Alternative: Sie ermöglicht eine stabile Plasmadichte bei gleichzeitig sicheren Emissionswerten.

"Feagle ist damit weltweit das einzige Unternehmen, das die notwendige Technologie entwickelt hat, um kaltes Plasma ohne gesundheitsgefährdende Nebenwirkungen in medizinischer Qualität zu produzieren", verrät Emilia Loga von der Medico Beautiful Technology GmbH. "Diese Innovation stellt sicher, dass Anwender maximale Wirkung bei höchster Sicherheit erhalten: ein echter Meilenstein für Medizin und Kosmetik – und für uns der entscheidende Grund, um mit Feagle einen exklusiven Vertriebsvertrag für Europa zu unterzeichnen."

Breites Anwendungsspektrum – von Hautpflege bis Hochtechnologie

Was mit der medizinischen Hautbehandlung begann, entwickelt sich zunehmend zu einer Schlüsseltechnologie für zahlreiche Branchen: Kaltes Plasma findet Anwendung in der Chirurgie, Zahnmedizin, Gynäkologie, Augenheilkunde – aber auch in der Lebensmittelindustrie, der Umwelttechnik und sogar der Unterhaltungselektronik.

"Die Plasmamedizin wird unser Verständnis von Therapie und Technologie nachhaltig verändern – wir stehen erst am Anfang einer spannenden Entwicklung", fasst Agnieszka Koziol von der Medico Beautiful Technology GmbH zusammen. Für medizinische und kosmetische Dienstleister eröffnet sich damit ein breites Feld neuer Möglichkeiten – von innovativer Wundheilung bis hin zu High-End-Beauty-Behandlungen auf wissenschaftlicher Basis.

