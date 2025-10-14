Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Team D & Netto: Gemeinsam Richtung Mailand und Cortina d'Ampezzo

Netto startet mit Team Deutschland Athletinnen und Athleten den sportlichen Weg zu den Olympischen Winterspielen

Maxhütte-Haidhof (ots)

Team Deutschland Partnerschaft: seit 2016 für bewusste Ernährung und sportliche Unterstützung

Fabian Hambüchen, Julia Taubitz, Minerva Hase & Nikita Volodin im Team Netto

Aktivierung über Social Media, POS, Online und Events - und in der Fan Zone

"IT's Your Vibe" - unter diesem Motto finden vom 6. Februar bis zum 22. Februar 2026 die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Nicht nur das Gastgeberland rückt die Top-Athletinnen und -Athleten mit diesem Motto in den Fokus - auch Netto Marken-Discount geht als Premium Partner von Team Deutschland zusammen mit den Spitzen-Sportlerinnen und -Sportlern von Team Netto auf die #roadtomilanocortina zu dem sportlichen Großereignis. Netto stellt dabei eine bewusstere Ernährung in den Vordergrund, präsentiert Eigenmarken und gibt Rezeptinspiration. Die Top-Sportlerinnen und -sportler des Team Netto geben in den nächsten Wochen Kundinnen und Kunden Einblicke in ihre #roadtomilanocortina.

Aus der Überzeugung heraus, dass eine ausgewogene Ernährung die Basis für sportliche Höchstleistungen und einen fitteren Lebensstil bildet, engagiert sich Netto als Premium Partner von Team Deutschland. Dieses Engagement spiegelt sich auch im neuen Team Netto wider, das sowohl vertraute als auch neue Gesichter vereint - darunter Fabian Hambüchen, Olympiasieger im Turnen, der bei den Winterspielen als Sportexperte vor der Kamera stehen wird und bereits zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris für Team Netto aktiv war. Ergänzt wird das Netto-Team durch Julia Taubitz, eine der erfolgreichsten deutschen Rennrodlerinnen und mehrfache Weltmeisterin, sowie dem Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin, die mit EM-Gold und WM-Silber sportlich ebenfalls überzeugen. Gemeinsam geben sie der Partnerschaft ein Gesicht - glaubwürdig, nahbar und medienwirksam.

"Ich bin unglaublich stolz und dankbar für die Partnerschaft. Für mich ist es eine Ehre eines der Team Netto Gesichter sein zu dürfen und ich fand unsere ersten Shootingtage schon spitze. Wir haben viel gelacht und trotzdem professionell die Arbeit abgeliefert, es ist ein tolles Team", so Rennrodlerin Julia Taubitz.

Minerva Hase und Nikita Volodin ergänzen: "In erster Linie gibt uns Netto Marken-Discount die Möglichkeit unseren Sport ein Stück sorgenfreier zu betreiben. Die Produkte mit Team D Logo sind im Preis-Leistungsverhältnis super und dazu noch für uns Sportlerinnen und Sportler leckere Snacks, die uns im Training und Wettkampf begleiten. Wir freuen uns sehr, ein Teil vom Team Netto zu sein und diese Produkte und das Team dahinter zu unterstützen."

"Unsere Sportlerinnen und Sportler stehen für Leistung, Disziplin und eine bewusste Lebensweise. Mit dem neuen Team Netto und unseren Eigenmarkenprodukten möchten wir zeigen, wie eng Spitzensport und Ernährung zusammengehören - und wie inspirierend diese Vorbilder für einen aktiven Alltag sein können", so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

Team Deutschland im Fokus

Die Partnerschaft mit Team Deutschland steht bei Netto Marken-Discount nicht nur für sportliche Unterstützung, sondern auch für eine klare Orientierung beim Einkauf: Eine Vielzahl an Eigenmarkenprodukten trägt das Team D Partner-Logo und passt somit zu einem bewussteren Ernährungsplan. Die Athletinnen und Athleten des Team Netto fungieren als Botschafterinnen und Botschafter für diese Werte - sowohl in digitalen Formaten als auch direkt am POS. Mit Aktionen wie Rezeptinspirationen und persönlichen Einblicken in den Alltag der Sportlerinnen und Sportler wird die Verbindung zwischen Ernährung und Leistung für Kundinnen und Kunden erlebbar gemacht.

Zwei Kraftpakete für den sportlichen Alltag

Im Rahmen der sportlichen Partnerschaft bringt Netto Marken-Discount zwei neue Brotsorten in die Regale: DAS PURE Banane-Dattel-Zimt sowie DAS PURE Gemüse-Kichererbsen. Die veganen, mehl- und hefefreien Brote wurden in enger Zusammenarbeit mit Team D Athletinnen und Athleten sowie Ernährungsexpertinnen und -experten entwickelt. Sie überzeugen durch ihren hohen Ballaststoffanteil und sind ideal für den aktiven Alltag - ob als Snack, Frühstück oder Begleiter im Training. Die Einführung der Brote erfolgt 100 Tage vor den Spielen und wird durch eine reichweitenstarke Kampagne begleitet - inklusive Online-Clip, Rezeptinspirationen, Kooperationen mit Athletinnen und Athleten sowie einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.

Weitere Infos zu der Partnerschaft mit Team Deutschland gibt es hier: netto-online.de/TeamD

