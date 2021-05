Oberbank AG

EANS-Hauptversammlung: Oberbank AG

Ergebnisse zur Hauptversammlung

11.05.2021 Abstimmungsergebnisse zur 141. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am 11. Mai 2021 Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 19.570.020 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,43 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 19.570.020 JA 19.570.020 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 9.606.714 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3a: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Franz Gasselsberger, MBA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.086.953 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,38 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.086.953 JA 19.492.526 Stimmen. NEIN 9.594.427 Stimmen. ENTHALTUNG 13.424 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3b: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Dr. Josef Weißl, MBA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.087.246 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,38 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.087.246 JA 19.492.819 Stimmen. NEIN 9.594.427 Stimmen. ENTHALTUNG 13.131 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3c: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Florian Hagenauer, MBA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.087.283 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,38 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.087.283 JA 19.492.856 Stimmen. NEIN 9.594.427 Stimmen. ENTHALTUNG 13.094 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3d: Beschlussfassung über die Entlastung von Martin Seiter, MBA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 19.492.676 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,21 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 19.492.676 JA 19.492.676 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 9.607.701 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4a: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Dr. Martin Zahlbruckner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.075.732 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.075.732 JA 29.075.732 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.645 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4c: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Hannes Bogner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.074.244 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.074.244 JA 29.074.244 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 26.133 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4e: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Gregor Hofstätter-Pobst als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.056.075 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,46 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.056.075 JA 13.356.219 Stimmen. NEIN 14.699.856 Stimmen. ENTHALTUNG 1.044.302 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4b: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Ludwig Andorfer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.075.849 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.075.849 JA 19.481.422 Stimmen. NEIN 9.594.427 Stimmen. ENTHALTUNG 24.528 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4d: Beschlussfassung über die Entlastung von Gerhard Burtscher als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.076.372 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.076.372 JA 19.481.945 Stimmen. NEIN 9.594.427 Stimmen. ENTHALTUNG 24.005 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4f: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Stephan Koren als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.076.247 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.076.247 JA 29.076.247 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.130 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4g: Beschlussfassung über die Entlastung von Univ.-Prof. Dr. Barbara Leitl- Staudinger als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.076.382 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.076.382 JA 29.076.382 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 23.995 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4h: Beschlussfassung über die Entlastung von Alfred Leu als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.075.589 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.075.589 JA 29.075.589 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.788 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4i: Beschlussfassung über die Entlastung von DI Franz Peter Mitterbauer, MBA als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.080.730 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,36 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.080.730 JA 29.080.729 Stimmen. NEIN 1 Stimme. ENTHALTUNG 19.647 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4j: Beschlussfassung über die Entlastung von DI DDr. H.c. Peter Mitterbauer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.080.729 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,36 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.080.729 JA 29.080.729 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 19.648 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4k: Beschlussfassung über die Entlastung von Karl Samstag als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.639.243 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,29 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.639.243 JA 15.637.552 Stimmen. NEIN 1.691 Stimmen. ENTHALTUNG 13.461.134 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4l: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Barbara Steger als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.075.732 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.075.732 JA 29.075.732 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.645 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4m: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Herta Stockbauer als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.076.515 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.076.515 JA 19.482.088 Stimmen. NEIN 9.594.427 Stimmen. ENTHALTUNG 23.862 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4n: Beschlussfassung über die Entlastung von Wolfgang Pischinger als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.063.503 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,32 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.063.503 JA 19.469.076 Stimmen. NEIN 9.594.427 Stimmen. ENTHALTUNG 36.874 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4o: Beschlussfassung über die Entlastung von Susanne Braun als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.075.732 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.075.732 JA 29.075.732 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.645 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4p: Beschlussfassung über die Entlastung von Alexandra Grabner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.075.757 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.075.757 JA 29.075.757 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.620 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4q: Beschlussfassung über die Entlastung von Elfriede Höchtel als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.075.732 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.075.732 JA 29.075.732 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.645 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4r: Beschlussfassung über die Entlastung von Doris Pirner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.075.732 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.075.732 JA 29.075.732 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.645 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4s: Beschlussfassung über die Entlastung von Sven Zeiss als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.075.732 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.075.732 JA 29.075.732 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.645 Stimmen. Tagesordnungspunkt 5a: Bestätigung der Gesamtzahl der Kapitalvertreter des Aufsichtsrats mit 10 Mitgliedern. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.162.257 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,60 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.162.257 JA 19.567.820 Stimmen. NEIN 9.594.437 Stimmen. ENTHALTUNG 14.477 Stimmen. Tagesordnungspunkt 5b: Wahl von Gerhard Burtscher in den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.158.651 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,59 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.158.651 JA 19.541.499 Stimmen. NEIN 9.617.152 Stimmen. ENTHALTUNG 18.083 Stimmen. Tagesordnungspunkt 5c: Wahl von Dr. Andreas König in den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.158.328 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,58 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.158.328 JA 19.546.286 Stimmen. NEIN 9.612.042 Stimmen. ENTHALTUNG 18.406 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6: Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.152.631 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.152.631 JA 29.152.631 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 24.103 Stimmen. Tagesordnungspunkt 7: Wahl des Bankprüfers für die Zweigniederlassung Slowakei für das Geschäftsjahr 2021 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.147.490 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,55 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.147.490 JA 29.147.490 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 29.244 Stimmen. Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.127.395 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,50 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.127.395 JA 19.532.815 Stimmen. NEIN 9.594.580 Stimmen. ENTHALTUNG 21.666 Stimmen. Tagesordnungspunkt 9: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.156.125 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,58 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.156.125 JA 19.561.544 Stimmen. NEIN 9.594.581 Stimmen. ENTHALTUNG 20.609 Stimmen. Rückfragehinweis: Oberbank AG, Abteilung Sekretariat Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460 andreas.pachinger@oberbank.at

