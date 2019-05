Oberbank AG

EANS-News: Oberbank AG

Dividendenerhöhung

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse Linz - OBERBANK AG Dividendenbekanntmachung ISIN AT0000625108, ISIN AT0000625132 In der am 14. Mai 2019 abgehaltenen 139. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Oberbank AG wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von EUR 1,10 pro Stamm-Stückaktie und pro Vorzugs-Stückaktie auf das Grundkapital von EUR 105.921.000,-- auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt nach Abzug der Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5% ab 22. Mai 2019, sofern keine gesetzliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragssteuer vorgesehen ist, durch die depotführenden Kreditinstitute. Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 20. Mai 2019, Nachweisstichtag für die Dividende (Record Date) ist der 21. Mai 2019. Linz, im Mai 2019 Der Vorstand Rückfragehinweis: Oberbank AG Mag. Gerald Straka 0043 / 732 / 7802 - 37221 gerald.straka@oberbank.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Oberbank AG Untere Donaulände 28 A-4020 Linz Telefon: +43(0)732/78 02-0 FAX: +43(0)732/78 58 10 Email: sek@oberbank.at WWW: www.oberbank.at ISIN: AT0000625108, AT0000625132 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell