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Siebte Staffel der "Nachtstreife" startet im August

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Mainz (ots)

Letzte Mainzer Staffel der ARD Doku-Serie / sechs neue Folgen ab 19. August 2026 in der ARD Mediathek

Die siebte Staffel der "Nachtstreife begleitet die Mainzer Polizei bei ihren nächtlichen Einsätzen. In sechs neuen Folgen gewährt die Doku-Serie intensive Einblicke in den Arbeitsalltag der Schutzpolizei und des Kriminaldauerdienstes - direkt, ungeschönt und authentisch. Alle neuen Folgen sind ab dem 19. August in der ARD Mediathek verfügbar.

Umgang mit seelischen Krisen

Ein zentrales Thema dieser Staffel ist die psychische Gesundheit und damit auch der Umgang mit Menschen, die sich in akuten seelischen Krisen befinden. Immer häufiger treffen die Einsatzkräfte auf Menschen, die verzweifelt, desorientiert oder suizidgefährdet sind. Hier sind nicht nur professionelle Routinen gefragt, sondern auch Geduld, Empathie und das Gespür, im entscheidenden Moment präsent zu sein.

Neue und bekannte Gesichter aus Mainz

Mit dabei sind bekannte Gesichter aus den vorherigen Staffeln, aber auch neue Beamtinnen und Beamte, die ihre nächtlichen Erfahrungen teilen. Sie berichten von belastenden Einsätzen, dramatischen Momenten und dem starken Zusammenhalt innerhalb der Teams. Ob Gewaltverbrechen, Verkehrsunfälle oder psychische Ausnahmesituationen - die Herausforderungen sind vielfältig und die psychische Belastung oft enorm. Doch neben dramatischen Einsätzen - darunter ein Tötungsdelikt, Suizidankündigungen und eine Anzeige wegen Vergewaltigung - zeigt die "Nachtstreife" auch die leisen, menschlichen Seiten der Polizeiarbeit. Es wird gelacht, diskutiert, getröstet.

Siebte Staffel der "Nachtstreife" in der ARD Mediathek

Die Serie ist eine Produktion von Die Company LS Media GmbH im Auftrag des SWR. Die Dreharbeiten zur siebten Staffel fanden von Februar bis Juni 2025 in Mainz und Umgebung statt. Alle sechs neuen Folgen sind ab 19. August in der ARD Mediathek abrufbar und werden ab Mittwoch, 2. September wöchentlich ab 23:30 Uhr in Doppelfolgen im SWR ausgestrahlt. Die erste Folge läuft zusätzlich bereits am 24. August nach den Tagesthemen im Ersten. Es handelt sich bei der "Nachtstreife 7.0" um die letzte Staffel aus Mainz, die achte Staffel wird (ebenfalls vom SWR) aus Ludwigshafen kommen.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/siebte-staffel-der-nachtstreife-startet-im-august

Fotos unter ARD-foto.de

Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.de

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