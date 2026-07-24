Report Mainz am 28.7.2026, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliches Thema: Notstand beim Trinkwasser
Moderation: Nadia Kailouli
Mainz (ots)
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 28. Juli 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgenden Beitrag:
- Notstand beim Trinkwasser - Fehlende Infrastruktur und anstehende Milliardeninvestitionen
Informationen auch auf: www.reportmainz.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.
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