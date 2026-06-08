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SWR3 als erste Popwelle mit neuer App-Heimat in ARD Sounds

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Baden-Baden (ots)

Ab 8. Juni 2026 / Live-Radio, Podcasts, Konzertübertragungen gebündelt an einem Ort

Mit SWR3 zieht die erste Popwelle der ARD in ARD Sounds als neue App-Heimat um. Ab sofort erleben Nutzerinnen und Nutzer die ganze Welt von SWR3 und das Beste der ARD gebündelt an einem Ort. Die bisherige SWR3 App wird abgeschaltet. ARD Sounds wird sukzessive zur neuen App-Heimat für alle Wellen der ARD. Die App-Heimat bietet zahlreiche Features, die das Hörerlebnis optimieren: Live-Radio in bester Qualität, aktuelle News, Podcasts zu verschiedenen Themen, Konzertübertragungen oder interaktive Möglichkeiten, sich direkt an Sendungen zu beteiligen.

Pünktlich zum Start der FIFA Fußball-WM der Männer hat SWR3 ein besonderes Highlight parat: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live und in voller Länge in der App übertragen. Besonders für Fans, die unterwegs sind - etwa hinter dem Steuer - bietet ARD Sounds ein optimales Hörerlebnis.

Digitale Radionutzung

Mit dem Umzug von SWR3 in die App setzt die ARD ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung des digitalen Radios. ARD Sounds vereint alle ARD-Radiosender und bietet ein modernes, nutzerfreundliches Erlebnis für alle Hörerinnen und Hörer. Weitere Wellen werden in den kommenden Monaten folgen.

Weitere Informationen unter https://www.swr3.de/app/index.html und http://swr.li/swr3-app-heimat

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.de

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