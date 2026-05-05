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Social Media 2026: Kommunikation wird zur Anwendungssache

Konsequent praxisorientiert: Über 700 Workshop-Plätze, Arbeiten mit KI-Tools und direkter Transfer in den Unternehmensalltag

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Künzelsau (ots)

Zwei Tage, mehr als 700 Workshop-Plätze, klare Praxis: Am 1. und 2. Juli treffen sich in Schwäbisch Hall Kommunikationsverantwortliche, Fachkräfte und Entscheider. Im Fokus stehen KI, Content, Corporate Influencing und Krisenkommunikation - nicht als Theorie, sondern als konkrete Anwendung im Unternehmensalltag.

Die Social Media Days gehen 2026 in die vierte Runde. Veranstalter ist das Industrieunternehmen Ziehl-Abegg, das mit dem Format gezielt auf umsetzungsorientierte Kommunikation setzt. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung ausverkauft.

Das Konzept ist klar operativ ausgerichtet: kleine Gruppen, direkte Arbeit an Tools, Formaten und realen Szenarien. Statt Diskussionen über Trends stehen konkrete Anwendungen im Mittelpunkt. Teilnehmer entwickeln Inhalte, testen KI-Tools und arbeiten an eigenen Kommunikationsansätzen.

Inhaltlich deckt die Veranstaltung die gesamte Bandbreite moderner Unternehmenskommunikation ab. Dazu gehören KI-gestützte Content-Erstellung, Bild- und Videoproduktion, Creative Prompting, KI-Avatare, LinkedIn-Strategien sowie Corporate Influencing. Ergänzt wird das Programm durch Workshops zu Krisenkommunikation und strukturiertem Umgang mit Shitstorms.

Mehr als 700 Workshop-Plätze verteilen sich auf unterschiedliche Formate und Anspruchsniveaus. Pro Teilnehmer können bis zu vier Workshops gebucht werden. Bis zu vier Personen pro Organisation sind zugelassen. Damit entsteht ein flexibles System für Einsteiger und erfahrene Anwender.

Mehrere Workshops setzen bewusst praktische Mitarbeit voraus. Teilnehmer arbeiten mit Laptop, eigenen Accounts und konkreten Aufgabenstellungen. Ziel ist nicht Wissensvermittlung, sondern direkte Umsetzung.

Am Abend des ersten Veranstaltungstages findet ein Networking-Event mit Dinner statt. Höhepunkt ist die Verleihung des AI Communication Award, der innovative Kommunikationslösungen sichtbar macht.

"Unternehmen stehen unter dauerhaftem Kommunikationsdruck. Wer Social Media ernsthaft nutzt, muss Prozesse, Verantwortlichkeiten und den Einsatz von KI zusammen denken. Genau dafür bieten wir hier einen klar strukturierten Arbeitsrahmen", sagt Joachim Ley, Vorstandsvorsitzender von Ziehl-Abegg.

Die Social Media Days richten sich an Unternehmen, Organisationen und Behörden, die ihre Kommunikation systematisch weiterentwickeln wollen - mit klarem Praxisfokus und direktem Transfer in den Arbeitsalltag.

Anmeldung: https://www.ziehl-abegg.com/social-media-days

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