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"Schlager-Spaß mit Andy Borg" startet in den Frühling

Stargäste sind Peter Kraus und sein Sohn Mike

Musik auch von Sonia Liebing, Schlagerpiloten und Brigitte Traeger

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Baden-Baden (ots)

Frühjahrsausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg": Der Sänger und Moderator lädt ein in seine frühlingshaft geschmückte Weinstube und begrüßt musikalische Gäste. Unter ihnen sind Peter und Mike Kraus. Vater und Sohn stehen erstmals in der Sendung mit einem Duett gemeinsam auf der Bühne. Peter Kraus plant im nächsten Jahr zusammen mit seinem Sohn seine Abschiedstournee. Weitere Gäste sind Brigitte Traeger, Silvio d'Anza, Sonia Liebing, Schlagerpiloten, Kronwildkrainer, die Newcomer Oimgoassn, die Partyband i-Düpferl sowie die Blaskapelle Blechintakt. "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird ausgestrahlt am Samstag, 18. April 2026, um 20:15 Uhr, im SWR und im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Mai und Juni

Am Samstag, 23. Mai 2026, um 20:15 Uhr, wird im SWR sowie in der ARD Mediathek "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste" zu sehen sein. Mit Bata Illic, Heino, Die jungen Zillertaler, Thomas Anders, Florian Silbereisen, Beatrice Egli, Sigrid und Marina, Lotti Krekel, Patrick Lindner und vielen anderen. Es folgt "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am Samstag, 13. Juni 2026, 20:15 Uhr, im SWR und im MDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek, unter anderem mit Monika Martin, Die Fetzig'n aus dem Zillertal, Stefan Mross, Bonny Tones, Liane, Randolph Rose, Karène Neuville und Ladyva.

"Sommer-Spaß mit Andy Borg" - Ticketverkauf hat begonnen

Weitere Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" folgen im Jahresverlauf. Zudem wird es auch in diesem Jahr im SWR und im MDR Fernsehen "Sommer-Spaß mit Andy Borg" geben. Aufgezeichnet wird die Show am 25. Juli in der "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park-Erlebnisresort in Rust. Der Ticketverkauf hat begonnen: https://tickets.mackinternational.de/de/event/sommer-spass-mit-andy-borg-tribune

"Schlager-Spaß mit Andy Borg"

Samstag, 18. April 2026, 20:15 Uhr, SWR, MDR und ARD Mediathek;

Samstag, 23. Mai 2026, 20:15 Uhr, SWR und ARD Mediathek;

Samstag, 13. Juni 2026, 20:15 Uhr, SWR, MDR und ARD Mediathek;

Informationen, Fotos und ein Video unter: SWR.li/schlagerspassfrueling

Fotos auf www.ARD-foto.de

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