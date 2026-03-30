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"Almania 4": finale Staffel der SWR Comedyserie im Dreh

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Baden-Baden (ots)

Endspurt zum Abitur für Phil Laude und das "Almania"-Ensemble

Alman-Lehrer Frank Stimpel und seine Klasse geben nicht auf: Mit der vierten und letzten Staffel steuern Phil Laude und das Ensemble von "Almania" Abitur und Ende der Schulzeit an. Kein Grund, bei Tempo, Witz und Lust an der Peinlichkeit nachzulassen.

Die ersten drei Staffeln der SWR Comedyserie "Almania" gehören zu erfolgreichsten fiktionalen Formaten beim jungen Publikum in der ARD Mediathek und auf Social Media, die neuen Folgen werden von den Fans sehnsüchtig erwartet. Hauptdarsteller und Creator Phil Laude wurde für die Rolle des Alman-Lehrers Frank Stimpel vor Kurzem mit dem Jupiter Award 2026 als bester Schauspieler ausgezeichnet, die er auch in den finalen acht Folgen der Comedyserie wieder spielt. Die Dreharbeiten zu der Produktion von DCM Pictures in Zusammenarbeit mit DiggiTalesim Auftrag des SWR laufen zurzeit, Regie führt wieder David Gruschka, Headautor ist Thomas Mielmann. Zum Abschluss der Serie um Deutschlands deutschesten Lehrer wird es nochmal schräg und turbulent, wahrhaftig und herzvoll an der Cem-Özdemir-Gesamtschule.

Malle für alle

Für Frank Stimpels Klasse hat das letzte Schuljahr begonnen. Und nach einem kurzen Zwischenspiel als Strafversetzter im Schulamt fühlt der Alman-Lehrer sich nach seiner Rückkehr sofort wieder allzuständig. Mit seinem sehr speziellen Sinn für Zwischenmenschliches löst er jede Menge peinlicher Fails aus, in seinem eigenen Beziehungsdreieck mit Sahra und Yunus wie in Datingleben seiner Schüler:innen. Wobei die es zwischen Abiturvorbereitung und Lebensplanung durchaus auch ganz allein schaffen, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Herausgefordert von all den anstehenden Entscheidungen bis hin zur Frage, welches Selbst man eigentlich sein will, probieren Kira und Osman, Annika und Dilara, Trip, Robert und Xenia Rollen aus, schmieden Pläne, stellen ihre Freundschaft auf die Probe. Und setzen in einem Anfall von gelebter Demokratie gegen Stimpels Willen "Malle für alle" als Ziel für die Abifahrt durch. Bekanntlich der Ort auf der Welt, an dem der Alman ganz besonders zu sich selbst findet.

Das Team

Phil Laude, Pegah Ferydoni, Zejhun Demirov, Dela Dabulamanzi, Ludger Pistor, Milton Welsh, Jansel Dogan, Derya Dilber, Mathilda Smidt, Jule Hermann, Mido Kotaini, Vincent Hahnen, Tim Alberti und Leonid Roth gehören wieder zum "Almania"-Ensemble. Autor:innen sind Thomas Mielmann, Phil Laude, Rieke Meyer-Breckwoldt und Rasmus Szymanzik. Produziert wird die Serie von Kirstin Wille, DCM Pictures, Phil Laude und Ralph Schiller, beide DiggiTales. Die Redaktion liegt bei Simon Riedl. Die 8 Folgen à 25 Min. von "Almania 4" werden voraussichtlich 2027 in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Drehstartfoto über ARD-Foto.de

Informationen unter: http://swr.li/almania-4

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Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

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