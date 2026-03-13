SWR - Südwestrundfunk

Tödlicher Himalaya - dreiteilige Doku ab sofort in der ARD Mediathek

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz (ots)

Dreiteilige Dokuserie über Freundschaft und riskante Expeditionen

Die Extrembergsteiger Benedikt Böhm und Sebastian Haag verbindet eine tiefe Freundschaft, die 2014 tragisch endet: Bei einer Expedition im Himalaya wird Sebastian von einer Lawine in den Tod gerissen. 2025 kehrt Benedikt an den Berg zurück, an dem er mit seinem besten Freund den ersten Weltrekord im Speed-Bergsteigen aufstellte. "Tödlicher Himalaya" ist ein Film über Freundschaft, Abschied und den langen Weg, Frieden zu schließen. Dreiteilige Doku ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar, die erste Folge wird am 23. März um 23:35 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Expedition in die Vergangenheit

Zwanzig Jahre nach seinem ersten großen Erfolg am Muztagh Ata in China kehrt Extrembergsteiger Benedikt Böhm 2025 an den Ort zurück, an dem alles begann. Die Expedition wird zu einer Reise in die eigene Vergangenheit und zur Erinnerung an eine außergewöhnliche Freundschaft mit dem ebenfalls bergbegeisterten Sebastian Haag. Gemeinsame Erfolge, Weltrekorde im Speed-Bergsteigen und das Gefühl grenzenloser Stärke prägen die frühen Jahre. Doch der dramatische Lawinen-Tod seines langjährigen Seilpartners und Freundes markiert für Benedikt einen tiefen Einschnitt. Die Rückkehr an den Ort, an dem er gemeinsam mit Sebastian seinen ersten großen Erfolg feierte, konfrontiert ihn erneut mit dem Verlust, den quälenden Erinnerungen - und auch mit der öffentlichen Kritik an seinen medialen Auftritten nach dem Unglück. Er stellt sich den schmerzhaften Fragen nach Verantwortung und Risiko, nach den Entscheidungen, die im Grenzbereich zwischen Leben und Tod getroffen werden, und nach dem hohen Preis, den die Berge von jenen fordern, die sie herausfordern. Kann er mit der Vergangenheit abschließen?

Als Ergänzung zur Serie: "Drama am Shisha Pangma" (Wiederholung)

Beim Lawinenunglück vom 24. September 2014 am Shisha Pangma, einem 8.000er im Himalaya, kam nicht nur Sebastian Haag, sondern auch der italienische Bergsteiger Andrea Zambaldi zu Tode. Zur fünfköpfigen Gruppe gehörte neben Benedikt Böhm und Ueli Steck auch noch Martin Maier, er wurde ebenfalls von der Lawine erfasst und überlebte schwerverletzt. Aus eigener Kraft konnte er sich in ein rettendes Hochlager schleppen. Die BR-Sendung "Bergauf-Bergab: Drama am Shisha Pangma" thematisierte schon 2016 das Unglück, da widersprüchliche Versionen der Ereignisse in den Medien verbreitet wurden. "Bergauf-Bergab" hat alle Überlebenden des Lawinenunfalls getroffen - zum einen, um zu erfahren, wie sie das tragische Unglück verkraftet haben, aber auch, um die Widersprüche, die im Raum stehen, aufzuklären. Der Film von Michael Düchs aus dem Jahr 2016 ist nun im Kontext zur Dokuserie "Tödlicher Himalaya" in der ARD Mediathek abrufbar.

"Tödlicher Himalaya"

Dreiteilige Doku von SWR und BR für die ARD Mediathek. Die erste Folge der Doku gibt es am Montag, 23. März, 23:35 Uhr im Ersten. Redaktion: Ursula Schwedler (SWR), Sabine Harder (SWR) und Johanna Teichmann (BR).

Fotos auf ARD-foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/doku-toedlicher-himalaya-2026

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell