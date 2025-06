Kroschke

2-Millionster Auftrag über Kroschke-Portal: Feierliche Ehrung bei Wentorf & Schenkhut in Goslar

Goslar (ots)

Ein Jubiläum mit Eis und Ausblicken: Kroschke würdigt treuen Partner mit Urkunde und Eiswagen - und blickt gemeinsam in die Zukunft des Zulassungswesens.

Ein besonderer Anlass führte am 17. Juni 2025 zwei Vertreter des Kfz-Zulassungsdienstleisters Kroschke ins Autohaus "Wentorf & Schenkhut" der Autohausgruppe Harz-Leine in Goslar: Der 2-millionste Auftrag, der über das digitale Zulassungsportal ON von Kroschke beauftragt wurde.

Zur feierlichen Gratulation reisten Michael Tejic, Bereichsleiter Zulassungsdienste, und Marco Ahrens, Gebietsleiter bei Kroschke, persönlich an. Nach der offiziellen Begrüßung und der Übergabe einer Urkunde an die beiden verantwortlichen Großkunden-Verkaufsberater Alexander Derr und Hendrik Heinicke ging es gemeinsam mit deren Team auf den Parkplatz des Autohauses - wo bereits eine süße Überraschung wartete: Der Eiswagen eines Eiscafés verwöhnte alle anwesenden Mitarbeitenden mit einer großen Auswahl an Eisspezialitäten.

"Diese zwei Millionen sind mehr als nur eine Zahl - sie stehen für Vertrauen, Partnerschaft und die gemeinsame digitale Transformation unserer Branche", betonte Michael Tejic bei der Übergabe. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Wentorf & Schenkhut einen so engagierten und zukunftsorientierten Partner an unserer Seite wissen."

Im Anschluss an die Ehrung und das gemeinsame Eisvergnügen wurde im kleinen Kreis weiter über die wachsende Zusammenarbeit gesprochen - insbesondere mit Blick auf die digitalen Lösungen im Zulassungsbereich und die künftigen Anforderungen der Automobilbranche. Auch aktuelle Entwicklungen bei den durch das Autohaus vertriebenen Marken sowie die dynamischen Veränderungen im Kfz-Gewerbe insgesamt waren Thema.

Mit dem System ON bietet Kroschke eine moderne und effiziente Plattform für die digitale Abwicklung von Zulassungsvorgängen - zu denen natürlich auch Ummeldungen oder Abmeldungen gehören. Das Besondere an Kroschkes Angebot: Es können sowohl volldigitale Zulassungen über die sogenannte i-Kfz Großkundenschnittstelle beauftragt werden als auch klassische Vorgänge über das bundesweite Netz von lokalen Kroschke-Zulassungsdiensten. So bietet Kroschke die perfekte Hybridlösung während der digitalen Transformation der Fahrzeugzulassung.

Über Kroschke:

Kroschke ist einer der führenden Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung und bietet umfassende, IT-gestützte Lösungen für Händler, Hersteller und Privatkunden. Mit über 65 Jahren Erfahrung und einem bundesweiten Filialnetzwerk sorgt Kroschke dafür, dass Zulassungsprozesse und angrenzende Dienstleistungen, wie beispielsweise Dokumentenmanagement und Fahrzeugüberführungen, effizient, zuverlässig und fristgerecht abgewickelt werden.

Mehr zum Unternehmen: https://www.kroschke.de

