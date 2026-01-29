SWR - Südwestrundfunk

Exklusive Umfrage: Realschulen plus im Land klagen über Zunahme von Gewalt

Mainz (ots)

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" hat 164 Realschulen plus im Land zu ihren Erfahrungen mit Gewalt gegen Lehrer, Mitschüler und Sachen befragt. 122 Realschulen plus haben sich an der Umfrage beteiligt. 39 Prozent der befragten Schulen gaben an, aus ihrer Sicht stimme es voll und ganz, dass Gewaltdelikte in den vergangenen Jahren zugenommen hätten. 26 Prozent gaben an, dies teilweise zu beobachten. Elf Prozent verzeichneten keinen Anstieg von Gewalt.

Der SWR wollte von den Schulen auch wissen, was sie bräuchten, um mit den Problemen umgehen zu können: Die Mehrheit (90 Prozent) wünscht sich kleinere Klassen, gefolgt von mehr Lehrern (knapp 82 Prozent), mehr Schulsozialarbeitern (rund 75 Prozent) und ein Handyverbot (59 Prozent). Eine Minderheit fordert Polizeipräsenz an ihrer Schule: 16 Prozent.

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" hat auch gefragt, ob sich die Schulen ausreichend von der Schulaufsicht unterstützt fühlten. Das Ergebnis: Knapp 25 Prozent der Realschulen plus, die sich an der SWR-Umfrage beteiligten, fühlten sich nicht ausreichend von der Schulaufsicht unterstützt. 24 Prozent stimmten dem teilweise zu. Knapp 25 Prozent fühlten sich von der Schulaufsicht ausreichend unterstützt.

Mehr im Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!", diese Woche mit einem Themenabend zu Bildung. SWR-Moderatorin Britta Krane spricht live mit dem verantwortlichen Minister Sven Teuber (SPD) und Jenny Groß, der bildungspolitischen Sprecherin der CDU.

