Frank Elstner will herausfinden, wie es alten Tieren in Deutschland ergeht / am 1. Januar 2026 um 18:15 Uhr im SWR

In der neuen Folge von "Elstners Reisen" will Frank Elstner zusammen mit dem Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt herausfinden, wie in Deutschland mit alten Tieren umgegangen wird: "Wir werden ja alle nicht jünger, aber wie geht es den Tieren im Alter?", fragt sich der 83-Jährige und macht sich auf den Weg zu Menschen, die sich täglich für Tiersenioren einsetzen. "Elstners Reisen: Die Retter der Tiersenioren" wird am 1. Januar 2026 um 18:15 Uhr im SWR ausgestrahlt.

Von Elefanten und Uhus: Frank Elstner auf der Reise zu Tiersenioren

Auf seiner Reise besucht Frank Elstner das Elefanten-Altersheim im Karlsruher Zoo. Dort trifft er auf Saida, die mit 52 Jahren ein sehr hohes Elefanten-Alter erreicht hat. Über mehrere Monate begleitete er das Tier beim medizinischen Training - mit dem Ziel, ein wackelfreies Röntgenbild von den Füßen zu machen, ohne Saida betäuben zu müssen. In Hattingen trifft er auf Uhu-Dame Assia, die nach einer Beschlagnahmung aus tierschutzwidriger Haltung in einem Keller nicht mehr fliegen kann. Sie ist zudem auf einem Auge blind. Uhus können über 60 Jahre alt werden - dementsprechend müssen sie häufig auch lange in einer Auffangstation gepflegt werden.

Engagement für Tiere in Not

Im Rahmen seiner Reise besucht Frank Elstner weitere Gnadenhöfe und Auffangstationen mit Bären, Igeln, Eichhörnchen und Waschbären. Dabei trifft er immer wieder auf besonders engagierte Tierschützer:innen, die sich für das Wohlergehen der Tiere einsetzen. Inspiriert von deren Arbeit lässt er in seinem Garten eine Altersresidenz für einen der Igel einrichten. Denn Elstner sieht durchaus Parallelen zum eigenen Altern und erkennt: "Es lohnt sich, sich zu engagieren für diejenigen, die Hilfe brauchen. Und das sind die Tiere in ganz besonderem Maße".

Produktion

"Elstners Reisen: Die Retter der Tiersenioren" ist eine Produktion von DOCMA TV im Auftrag des SWR. Autor: Christian Ehrlich, Redaktion: Stefanie von Ehrenstein.

