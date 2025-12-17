SWR - Südwestrundfunk

"Weihnachten mit Andy Borg" an Heiligabend

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Baden-Baden (ots)

Festlich dekorierte Weihnachtsshow erstmals in drei Sendern / mit Ronja Forcher, Peggy March, Ramon Roselly und anderen / 20:15 Uhr im SWR, MDR und BR

Andy Borg verbringt Heiligabend gemeinsam mit seinen Gästen und lädt das Fernsehpublikum zum Fest herzlich ein: In seiner weihnachtlich geschmückten Weinstube empfängt der Sänger und Moderator musikalische Freunde und Weggefährten, versammelt sie alle an einem festlich geschmückten Tisch und feiert mit ihnen die schönste Zeit des Jahres. "Weihnachten mit Andy Borg" wird ausgestrahlt an Heiligabend, 24. Dezember 2024, 20:15 Uhr. Gezeigt wird die Weihnachtsshow in drei Sendern: im SWR, im MDR sowie erstmals auch im BR. Zudem ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar. Der SWR wiederholt "Weihnachten mit Andy Borg" am Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2025 um 10:45 Uhr.

Weihnachtliche Melodien und Geschichten, Evergreens und schöne Momente

Das Publikum kann sich auf weihnachtliche Melodien und Geschichten, auf Evergreens und schöne Momente freuen. Es wird gemeinsam Musik gemacht, es wird heiter und besinnlich an diesem Weihnachtsabend. Mit dabei sind unter anderem Ronja Forcher, Peggy March, Marianna Massadi, Rudy Giovannini, Rosanna Rocci & Luca, Ramon Roselly, das Mißebner Trio und der Erich-Kästner-Kinderchor aus Limburg. Im SWR und MDR ist die Sendung mit 130 Minuten in voller Länge zu sehen, der BR zeigt eine verkürzte Version von 105 Minuten.

Andy Borg: "Menschlich und musikalisch bereichernd"

"Dieser Abend gehört uns allen. Unser kleiner Weinstadel öffnet an diesem besonderen, heiligen Abend und versammelt die Schlager-Spaß-Familie an einem festlich geschmückten Tisch. Alles glitzert, alles glänzt", sagt Andy Borg. Und weiter: "Zu Weihnachten gehören nicht nur die Geschenke, sondern auch ein gutes Essen. Und natürlich ganz liebe Freunde sowie Musik. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Abend gemeinsam verbringen und eine internationale Runde sind. Österreich ist ebenso vertreten wie Griechenland, Italien und die USA. Das wird uns menschlich und musikalisch bereichern - und uns einen schönen Weihnachtsabend bescheren."

"Das Beste" am ersten Tag des neuen Jahres

Auch im nächsten Jahr gibt es "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Den Start macht am Neujahrstag, 1. Januar 2026, 20:15 Uhr, im SWR "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste" mit den schönsten Momenten vergangener Folgen. Zu sehen sind unter anderem Ute Freudenberg, Thomas Anders, Florian Silbereisen, die Kastelruther Spatzen, Bata Illic, Heino, Beatrice Egli, Peter Kraus, Ireen Sheer, Monique, Sigrid und Marina sowie Saso Avsenik und seine Oberkrainer.

Sendehinweise

"Weihnachten mit Andy Borg", 24. Dezember 2025, 20:15 Uhr, SWR, MDR, BR und

in der ARD Mediathek, Wiederholung: 25. Dezember 2024, 10:45 Uhr, SWR

"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste", Mittwoch, 1. Januar 2026, SWR und in der ARD Mediathek

Informationen, Fotos und ein Video unter: http://swr.li/weihnachten-mit-andy-borg-an-heiligabend

Fotos auf www.ARD-foto.de

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell