Im Dreh: Debütfilm "Matröshki" von Alina Yklymova

Tragikomödie um drei Generationen russischer Frauen mitten in Deutschland

Im Diplomfilm "Matröshki" von Alina Yklymova, die gemeinsam mit Lion Durst auch das Drehbuch schrieb, spielen Janina Lissowskaja, Varvara Shmykova, Adina Maaß und Eva Maria Oganyesyan die Hauptrollen. "Matröshki" ist eine Koproduktion der Filmakademie Baden-Württemberg und der Schiwago Film Stuttgart mit SWR, WDR und HR, gefördert von der MFG Baden-Württemberg und Hessen Film. Zurzeit wird im Raum Stuttgart gedreht.

Familie als Hort und Herausforderung

Sascha wollte eigentlich nur Urlaub machen - jetzt sitzt sie mit ihrer neunjährigen Tochter Daria im Wohnzimmer ihrer Mutter Wlada in Deutschland und überlegt, wie sie ihren Freund Ivan aus dem russischen Gefängnis kriegt. Die Behörden? Ein Witz. Ihre Mutter? Eine "russische" Stahlwand in Menschengestalt, die mit eiserner Hand ihre zweite Tochter Nastja (16) vor den Zumutungen des Westens bewahren will. Sascha droht daheim eine Anzeige wegen einer verbrannten Flagge - reicht das für die Anerkennung als politisch Verfolgte? "Asyl kommt nicht in Frage!" erklärt Wlada - und organisiert kurzerhand eine Scheinehe mit ihrem Chef, Metzgermeister Holger.

"Matröshki" ist ein tragikomischer Ensemblefilm über Frauen, die sich nichts mehr vormachen (können), über Schuld, Herkunft und das komplizierte Glück, irgendwo dazugehören zu wollen. Drei Generationen, eine Wohnung, kein Platz für Bullshit. Aber vielleicht für einen Neuanfang.

Das Team

Produziert wird "Matröshki" von Martin Lehwald, Schiwago Film, Producer sind Simon Grohe und Sophia Stier. In weiteren Rollen spielen u. a. Sascha Gersak, Rafael Klein-Hessling und Anne Ratte-Polle. Kamera Sina Diehl, Schnitt Lucas Cantera, Szenenbild Mareike Rückert, Kostümbild Stephanie Zurstegge, Ton Friedrich Haustein, Musik Torsten Brandes und Sophia Sämann, Casting Jessica Layer. Die Redaktion liegt bei Jan Berning, SWR/Debüt im Dritten, Andrea Hanke, WDR und Erin Högerle, HR.

