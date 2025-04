SWR - Südwestrundfunk

ARD Klassik startet neuen YouTube-Kanal

Stuttgart (ots)

Am 13. April 2025 um 11 Uhr nimmt der neue YouTube-Kanal von ARD Klassik mit dem Benefizkonzert des Bundespräsidenten den Livebetrieb auf. In diesem Kanal vereinen sich alle bisherigen Klassik-Kanäle der Landesrundfunkanstalten. Für alle Fans von klassischer Musik, Filmmusik, Game-Musik und verwandten Genres schafft die ARD so einen gemeinsamen Ort auf einer der wichtigsten Plattformen für Musiknutzung. Damit stärkt sie den Programmauftrag ihrer Orchester und Chöre im digitalen Raum und ergänzt das bestehende Angebot in der Rubrik Klassik in der ARD Mediathek.

Die Orchester und Chöre der Landesrundfunkanstalten gehören zur Weltspitze und erreichen mit ihren Tourneen und Konzerten auch ein internationales Publikum. Die ARD gilt im Klassikbereich weltweit als herausragender Musikproduzent mit Aufnahmen berühmter Solistinnen und Solisten sowie renommierter Gastensembles. Darüber hinaus begeistern Mitschnitte von Open-Air-Konzerten wie Klassik am Odeonsplatz, von Eventkonzerten beim Schleswig-Holstein Musik Festival oder Premieren bei Bayreuther und Salzburger Festspielen die Fans klassischer Musik. Auch verwandte Musikgenres wie Filmmusik, Musik aus Computerspielen und Symphonic Pop gehören zum breiten Repertoire der ARD Ensembles. Die Landesrundfunkanstalten leisten außerdem durch Produktionen mit Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern sowie durch die Förderung des zeitgenössischen Musikschaffens einen wichtigen Beitrag für das regionale Kulturleben und Deutschlands Rolle als Kulturstandort insgesamt.

Werbefreies Angebot, das in seiner Qualität einzigartig ist

Nutzerinnen und Nutzer können dieses breite musikalische Spektrum jetzt auch in einem werbefreien Gemeinschaftsangebot bei YouTube erleben, das im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus in seiner Qualität einzigartig sein wird. Dazu bietet der neue Klassik-Kanal der ARD einen Ort der Information und des Austauschs für alle Fans klassischer Musik.

Unter Federführung von BR und SWR kuratiert ARD Klassik seit 2021 die Rubrik Klassik in der ARD Mediathek. Das Team aus Mitarbeitenden beider Anstalten begleitet auch den Aufbau des neuen YouTube-Angebots. Dabei spielen die Eigenständigkeit der ARD Ensembles und ihre Profile eine prägende Rolle. Und die Fans der einzelnen Orchester und Chöre werden verlässlich mit On-Demand-Videos und Livestreams ihrer Lieblingsmusikerinnen und -musiker versorgt.

Großes Engagement der ARD auf dem Gebiet der klassischen Musik

Anke Mai, Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate, Südwestrundfunk: "Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die herausragenden Produktionen der ARD-Orchester, -Chöre und -Ensembles jetzt erstmals in einem gemeinsamen YouTube-Kanal sichtbar zu machen. So kann das große Engagement der ARD auf dem Gebiet der klassischen Musik noch erfolgreicher allen Klassikfans zugänglich gemacht werden."

ARD wesentlicher Träger von Kultur und Klassik in Deutschland

Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur, Bayerischer Rundfunk: "Die ARD ist einer der wesentlichen Träger von Kultur und Klassik in Deutschland, um unsere Klangkörper beneidet uns die ganze Welt. Diese ungeheure Vielfalt ist schon jetzt ein Schatz in der ARD Mediathek. Ich freue mich, dass nun der YouTube-Kanal von ARD Klassik zu einem weiteren Treffpunkt mit Klassik-Fans und Musikbegeisterten aller Generationen wird, auch für Austausch und Diskussion. Jeden Tag unvergessliche Klassikmomente mit der ARD, jetzt auch auf YouTube und in der ARD Mediathek."

Erster Live-Stream beim Benefizkonzert des Bundespräsidenten

Am 13. April 2025 können Klassikfans ab 11 Uhr den ersten Livestream im neuen ARD Klassik Kanal anschauen: https://www.youtube.com/@ARDKlassik.

Das WDR Sinfonieorchester unter Leitung von Cristian Macelaru sowie Hanna-Elisabeth Müller (Sopran) und Maximilian Hornung (Violoncello) gestalten das diesjährige Benefizkonzert des Bundespräsidenten in der Kölner Philharmonie.

