1. Platz der SWR Bestenliste im Dezember 2024: "Suche nach den Spuren eines Selbstmordes"

Roman von Tezer Özlü/ 10 neue Leseempfehlungen für Dezember auf SWR.de/bestenliste

Der Roman "Suche nach den Spuren eines Selbstmordes" von Tezer Özlü steht im Dezember 2024 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. In diesem Werk begibt sich Özlü auf zwei Reisen: Eine führt sie von Westberlin über Prag, Triest und Turin zu den Orten, die sie mit ihren verehrten Schriftstellern verbinden. Die andere Reise ist eine innere: Sie taucht tief in ihre eigenen Träume, Gefühle und Sehnsüchte ein. Auf dieser Reise steigt sie in den Zug und lässt alles hinter sich: die "vernunftlosen Ketten der Gesellschaft", die "kalten Nächte der Kindheit", die "Schlafzimmer der Nervenkliniken" und die Verfolgung nach dem Militärputsch in der Türkei.

Platz 2: "Unser Ole"; Platz 3: "Unsere Fremden"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Dezember belegt "Unser Ole" von Katja Lange-Müller, der Roman "Unsere Fremden" von Lydia Davis folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. Dezember 2024, in SWR Kultur, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Leseempfehlung:

Tezer Özlü: "Suche nach den Spuren eines Selbstmordes", Bibliothek Suhrkamp, 208 Seiten.

Vollständige Bestenliste zum Download:

