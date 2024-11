SWR - Südwestrundfunk

Das hochmoderne SWR Regionalstudio in Heilbronn wird eröffnet

Heilbronn

Kommende Woche geht das neue SWR Studio in Heilbronn an den Start. Ab Mittwoch (27.11.) werden alle Beiträge für Radio, Fernsehen und Online in den neuen Räumen am Schwabenhof in Heilbronn produziert. Los geht es um 6:30 Uhr mit den SWR4 Regionalnachrichten für Heilbronn-Franken.

Im neuen SWR Studio können alle Schnittplätze und Studios miteinander verschaltet und für Audio- und Videoproduktionen genutzt werden. Das schafft maximale Flexibilität für die multimediale Arbeit. Bei der Planung wurde auf funktionale und schlanke Raumstrukturen geachtet und Desksharing-Arbeitsplätze vorgesehen.

Landessenderdirektorin Stefanie Schneider zum Neubau

"Das bisherige SWR Studio in der Innenstadt von Heilbronn war für eine zeitgemäße multimediale Nutzung nicht mehr geeignet. Die bestehenden Räumlichkeiten zu sanieren, wäre nur möglich gewesen, wenn die gesamte Technik vorübergehend an einen Ausweichstandort verlegt worden wäre. Das wäre aufwändiger und teurer gewesen als der Neubau."

So zieht das SWR Studio Heilbronn nach 51 Jahren vom Shopping-Haus an der Allee an den neuen Standort um.

Verwaltungsdirektor Jan Büttner erwartet deutlich geringere Betriebs- und Wartungskosten

"Das neue Studio ist besonders nachhaltig konzipiert und bringt uns auch in Sachen Energieeffizienz nach vorn. Heizung und Kühlung erfolgt über eine Wärmepumpe, die mit Solarstrom betrieben wird. Gegenüber unseren bisherigen Studioräumen, die wir jetzt aufgeben, werden wir deutlich geringere Betriebs- und Wartungskosten haben - allein das lohnt schon den Umzug."

Studioleiter Anno Knüttgen freut sich auf den Umzug

"Wir freuen uns riesig, dass es nun losgeht! Das neue Studio ist unser vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Die Studiotechnik zählt zum Modernsten, was es in der ARD derzeit gibt, und verschafft uns völlig neue Möglichkeiten. Dazu helle, neue Büros und endlich ein Raum, in dem der komplette "Desk" Platz findet. Das heißt: direkte Kontakte und noch kürzere Wege für alle, die das Tagesgeschäft planen und an den aktuellen Nachrichten arbeiten."

Das Team des SWR Studios Heilbronn umfasst 40 Mitarbeitende: Journalistinnen und Journalisten, Technikerinnen und Techniker sowie Assistentinnen. Vom Studio und den beiden Büros in Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim berichten sie täglich aus der gesamten Region Heilbronn-Franken. Sie ist doppelt so groß wie das Saarland und reicht vom Taubertal bis zu den Limpurger Bergen, von der Frankenhöhe bis zum Kraichgau.

Da an den Umzugstagen auch Sendeserver ausgebaut und umgezogen werden, können am 25. und 26. November keine Regionalnachrichten aus Heilbronn auf SWR4 gesendet werden. An diesen beiden Tagen werden auf den SWR4 Frequenzen in Heilbronn-Franken die Regionalnachrichten aus dem Studio Stuttgart übernommen. Darin werden dann selbstverständlich Themen aus beiden Regionen berücksichtigt.

