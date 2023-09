SWR - Südwestrundfunk

SWR Jazzpreis 2023 an Kathrin Pechlof

Baden-Baden/Mainz (ots)

Harfenistin, Bandleaderin und Komponistin aus Berlin erhält den ältesten Jazzpreis Deutschlands / Übergabe am 14. November 2023 in Ludwigshafen

Baden-Baden/Mainz. Der gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk vergebene SWR Jazzpreis geht 2023 an die 1978 in München geborene Harfenistin, Bandleaderin und Komponistin Kathrin Pechlof. Die Preisvergabe findet am 14. November 2023 im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals als Encore-Veranstaltung in Ludwigshafen statt.

In der Jurybegründung heißt es: "Seit vielen Jahren wirkt Kathrin Pechlof mit ihrer künstlerischen Persönlichkeit stark in die deutsche Jazzszene hinein und über diese hinaus. Ihr prägnantes, dynamisches und klangsensibles Spiel zeugt von einem grundsätzlichen Mut, sich ins Unbekannte vorzuwagen: in weit offene Klangräume, in dröhnende Tiefen oder auch in Stille. Etliche von Pechlofs Kompositionen sind für ihr eigenes, langjähriges Trio mit dem Saxofonisten Christian Weidner und dem Bassisten Robert Landfermann entstanden. Außerdem tritt sie solistisch auf und ist eine geschätzte Kollaborationspartnerin, unter anderem von Nils Wogram, Pablo Held, Kit Downes oder Elisabeth Coudoux. Neben ihrer künstlerischen Arbeit engagiert sich Kathrin Pechlof seit vielen Jahren kulturpolitisch - sie möchte mit ihrem Schaffen ganz bewusst ein Teil der Gesellschaft und auch der aktuellen gesellschaftlichen Diskurse sein. Denn zu diesen Diskursen kann die improvisierte Musik ihrer Meinung nach viel beitragen."

Ältester deutscher Jazz-Preis, zum 43. Mal verliehen

Der SWR Jazzpreis, initiiert von Joachim-Ernst Berendt, ist der älteste Jazzpreis Deutschlands und wird 2023 zum 43. Mal vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk vergeben. Die Jury besteht aus je zwei Vertreter:innen des SWR (Julia Neupert, Vorsitz, und Konrad Bott) und des Landes Rheinland-Pfalz (Etienne Emard, Wolfram Knauer), einer Entsandten der Deutschen Jazzunion (Aki Takase) und zwei unabhängigen Musikkritikerinnen (Tinka Koch, Nina Polaschegg). Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Kathrin Pechlof in SWR2 und im Konzert

In der folgenden Sendung geht es am Donnerstag, 21. September 2023, um die neue SWR Jazzpreisträgerin: "SWR2 Treffpunkt Klassik", 10:05 bis 12 Uhr

Videoporträt der Preisträgerin und vollständige Jurybegründung auf http://swr.li/swr-jazzpreis-2023

Preisverleihung

Die Preisverleihung und das Konzert mit der Preisträgerin und ihrem Trio finden im Rahmen des "Enjoy Jazz"-Festivals als Encore-Veranstaltung am 14. November 2023, ab 20 Uhr im Kulturzentrum dasHaus in Ludwigshafen statt. Mit Kathrin Pechlof (Harfe), Christian Weidner (Saxofon), Robert Landfermann (Kontrabass).

