Carmen Geiss und Hazel Brugger teilen ihre persönlichen Geburtserfahrungen

Baden-Baden (ots)

Persönliche Geburts- und kuriose Fan-Geschichten in der zweiten Folge des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" / ab dem 16. August 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt

Humorvoll und ernst zugleich: Die deutschen Reality-Ikonen Carmen und Robert Geiss treffen im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" erneut auf das Comedy-Paar Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Thomas und Hazel packen unbequemen Fan-Geschichten aus. Carmen und Hazel erzählen offen von ihren Geburten und wie sie die Schwangerschaften erlebten. Die zweite von vier Folgen "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" gibt es am 16. August 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Geburten und Schwangerschaften: Carmen Geiss spricht offen über ihre Fehlgeburten und Hazel Brugger erinnert sich an skurrile Situationen im Kreißsaal.

Hazel Brugger erzählt von der "Spontan-Geburt" ihrer Tochter. Für Thomas Spitzer kam die Geburt sehr unerwartet. Der letzte Satz von ihm an Hazel vor der Entbindung war die Frage nach dem Passwort für eine Streamingplattform. Thomas: "[...] Ich war noch mit dem Laptop im Kreissaal und wollte Fußball schauen." Im weiteren Gespräch erzählt Carmen Geiss von ihren Geburten und dass ihr größter Traum, der von eigenen Kindern war. Doch ihr Traum ging nicht ohne Komplikationen in Erfüllung. Sie berichtet davon, wie sie neun Kinder verloren hat und eine Eileiterschwangerschaft überlebte. Carmen erzählt im weiteren Verlauf des Gesprächs von früher: "Als ich mit [Robert] zusammenkam, hatte ich eine Scheinschwangerschaft. Das ist auch bekloppt. Da war ich 17. Das war krass. [...] Ich wollte unbedingt eine Familie. [...] Ich bin froh, dass es nicht so früh geklappt hat, sonst hätte ich ..." Robert unterbricht und ergänzt: "Eine Fußballmannschaft." Carmen schwärmt trotzdem von ihren Schwangerschaften: "Ich war die Glücklichste schwanger." Und nach ihrer ersten Entbindung in Monaco empfing sie sogar hohen Besuch: Caroline, Prinzessin von Monaco, kam mit Geschenken vorbei.

"Verrückte Nudel": Welchen kuriosen Fan-Fragen stellt sich Hazel Brugger?

Hazel Brugger steht bei ihren Stand-up-Shows vor 2.000 Menschen. Nach 90 Minuten Programm kommt immer ein fester Punkt. Thomas: "[...] Als Zugabe beantwortet sie Fragen. Und das ist eigentlich ein riesiges Risiko, weil du entlässt die Leute in den Abend mit etwas, das du nicht planen kannst und da kommen auch die verrücktesten Sachen. Dann kommt dann irgendwie: Warum hast du nicht auf meinen Brief geantwortet, den ich dir vor drei Jahren geschickt habe?" Hazel: "Das war so unangenehm." Sie ergänzt: "Einmal in Berlin waren in der ersten Reihe zwei junge Frauen, die gesagt haben: 'Ja, hättest du Lust, mal dich schauspielerisch auszuprobieren?' Da habe ich gesagt: 'Ja, grundsätzlich gerne.'" Die Antwort des Fans: "Ja, wieso hast du dann nie drauf geantwortet? Ich habe dir doch das Drehbuch geschickt, das ich geschrieben habe."

In den aktuellen Folgen des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" lernt sich das erste Duo bestehend aus zwei Paaren vier Wochen lang jeden Mittwoch besser kennen. Bauen Carmen und Robert Geiss, Hazel Brugger und Thomas Spitzer nach vier Folgen eine wahre Freundschaft auf, die auch über den Podcast hinaus bestehen bleibt? Am Ende des Monats wird sich zeigen: Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Die zweite von vier Folgen "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" gibt es am 16. August 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Über den Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit"

Wie und wo treffen Cathy Hummels und Heinz Strunk aufeinander? Oder Laura Larsson und Pierre M. Krause sowie Harald Glööckler und Aminata Belli? In dem SWR3 Gesprächspodcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" reden einen Monat lang jeden Mittwoch zwei prominente Persönlichkeiten miteinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen. Der Versuch: Freund:innen werden. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den gemeinsamen Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge.

Musiker und Dichter Max Richard Lessmann schreibt und liest für jedes Promi-Duo poetische Vorstellungstexte, sodass die Hörer:innen mitraten können, wer das nächste Podcast-Paar sein wird. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

"1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Zitate und Videos frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3 bzw. Nennung des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit".

Weitere Informationen unter: http://swr.li/zitatmeldung-geiss-brugger-spitzer

https://www.swr3.de/podcasts/1-plus-1

