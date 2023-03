SWR - Südwestrundfunk

Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft?

Diskussion über das Streitthema "Identität" mit Michel Friedman / Sonntag, 12. März 2023, 10:15 Uhr im SWR Fernsehen und der ARD Mediathek

Der Kampf ums Gendersternchen, Debatten um Kriminalität und Herkunft, Fake News über das geplante Selbstbestimmungsgesetz zur Festlegung des eigenen Geschlechts - Identitätspolitik ist zu einem Reizwort geworden. Moderator Michel Friedman diskutiert über das Thema "Herkunft, Geschlecht, Religion - Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft?" mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Julia Klöckner, der Autorin und Wissenschaftlerin Emilia Roig und dem Journalisten und Kunstwissenschaftler Jörg Scheller im "Demokratie-Forum Hambacher Schloss" am Sonntag, 12. März 2023, um 10:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung wird am Mittwoch, 8. März 2023 ab 19 Uhr auf dem Hambacher Schloss aufgezeichnet.

Gefährdet Identitätspolitik den Zusammenhalt?

Die Autorin und Politikwissenschaftlerin Emilia Roig beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Diskriminierung und ist von der Notwendigkeit der Identitätspolitik überzeugt: "Wenn Menschen sagen, die Betonung von Identitätsmerkmalen bedrohe den Zusammenhalt, dann muss ich sagen: Der Zusammenhalt war ein Schein-Zusammenhalt." Es habe beispielsweise im beruflichen Miteinander wie ein Zusammenhalt von Frauen und Männern ausgesehen. Doch das sei nur möglich gewesen, weil Frauen nicht über sexuelle Übergriffe gesprochen hätten. Jörg Scheller, Autor und Kunstwissenschaftler aus der Schweiz, hat sich in seinem Buch "Identität im Zwielicht" kritisch mit der Identitätspolitik auseinandergesetzt. Für ihn sei die Herausforderung, eigene Anliegen zu artikulieren, ohne andere zu schubladisieren. Aus Sicht von Julia Klöckner, CDU-Bundestagsabgeordnete, stärkt ein Mehr an Identitätspolitik aber nicht automatisch die gesellschaftliche Pluralität: "Sie kann schnell in Spaltung umschlagen. Aggressive Grabenkämpfe von linker und rechter Identitätspolitik setzen dem Gemeinsinn zu", so Klöckner.

Welchen Umgang mit Identitätsmerkmalen will die Gesellschaft?

In einer pluralen Gesellschaft leben viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Identitäten, die sich aus Herkunft, Geschlecht, Religion, Hautfarbe und anderen Merkmalen zusammensetzen. Viele Menschen werden jedoch deswegen diskriminiert: Im "Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor" sagen 90 Prozent der Befragten, Rassismus ist Alltag in Deutschland. Knapp ein Drittel glaubt, eine Gesellschaft brauche Gruppen, die oben stehen, und andere, die unten stehen. Das Problem besteht, die Frage ist der Umgang damit.

"Demokratie-Forum Hambacher Schloss: Herkunft, Geschlecht, Religion - Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft?"

Sonntag, 12. März 2023, 10:15 Uhr im SWR Fernsehen und schon ab Freitag, 10. März, in der ARD Mediathek.

