DAB+ Versorgung im nördlichen Rheinland-Pfalz verbessert

Stuttgart (ots) - Argentinien - Kroatien am 13. Dezember ab 18.50 Uhr / "Sportschau Thema" ab 23.25 Uhr Am Dienstag, 13. Dezember 2022, überträgt die ARD ab 18.50 Uhr (Anstoß: 20.00 Uhr) das Halbfinale Argentinien - Kroatien live im Ersten und in der ARD Mediathek. Beide Mannschaften hatten im Viertelfinale Verlängerung und Elfmeterschießen gebraucht, um die Runde der letzten Vier zu erreichen. Mit Spannung ist ...

