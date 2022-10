SWR - Südwestrundfunk

"SWR3 Halloween-Party" nach zweijähriger Pause wieder zurück

Baden-Baden (ots)

DJs, Partys und Shows am 31. Oktober 2022 ab 18 Uhr im Europa-Park in Rust / Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich / u. a. mit Star-DJ Lizot

Die "SWR3 Halloween-Party" findet nach zweijähriger coronabedingter Pause in diesem Jahr wieder statt. Sie bietet Halloween-Begeisterten zahlreiche Highlights wie verschiedene Motto-Partys - unter anderem mit Star-DJ Lizot, Shows mit Gruselatmosphäre sowie verlängerte Öffnungszeiten ausgewählter Europa-Park-Attraktionen. Tickets für die "SWR3 Halloween-Party" am 31. Oktober im Europa-Park in Rust sind unter SWR3.de, europapark.de, der Tickethotline 07221 300 300 sowie an der Abendkasse erhältlich.

Partys, VR-Erlebnis und Live-Shows im Europa-Park

Den Auftakt der "SWR3 Halloween-Party" übernimmt ab 20 Uhr SWR3-DJ D White mit "HipHop & Black" im "La Cigale". Ab 20:30 Uhr findet im "Traumpalast" ein Karaoke-Abend statt. Ebenfalls ab 20:30 Uhr feiern die SWR3-DJs Michael Leupold, Josh Kochhann und fabioless gemeinsam mit den Besucher:innen im "Europa-Park Dome" eine Silent Disco - über Kopfhörer kann zwischen den Sounds der drei DJs gewählt werden. Neu in diesem Jahr ist das VR-Erlebnis "Phantom der Oper", das ab 20:30 Uhr im "Europa-Park Dome Foyer" stattfindet. Ab 21 Uhr gibt es bei "Trick or Treat" Partymusik mit der nightLIVEband. Zu den Highlights des Abends zählt die ebenfalls um 21 Uhr beginnende Motto-Party "Horror goes Clubbing" mit Star-DJ Lizot (u. a. "Daddy Cool") in der "Europa-Park Arena" - das Warm-up übernimmt SWR3-DJ BeOne. Interessierte können darüber hinaus um 21 Uhr und 22:30 Uhr die Live-Show "The Traumatica Circus: Dystopia" besuchen, die Artistik und Entertainment auf höchstem Niveau verspricht.

Im "Europa-Park Dome Foyer" können sich Gruselfans zwischen 18:30 Uhr und 21 Uhr kostenpflichtig stylen lassen.

Tickets

Kombi- und Party-Tickets gibt es noch bis zum 26. Oktober im Vorverkauf unter SWR3.de, europapark.de, der Tickethotline 07221 300 300 sowie an der Abendkasse. Einlass mit Kombiticket ab 9 Uhr, mit Party-Ticket ab 18 Uhr.

