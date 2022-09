Steigende Preise, hoher Druck: Was bringt da das Entlastungspaket? SWR Fernsehen Baden-Württemberg

SWR - Südwestrundfunk

Der Alltag wird für immer mehr Familien bedrückend, die Unsicherheit wächst. "Zur Sache Baden-Württemberg!" begleitet Menschen, die mit jedem Cent rechnen müssen: Rentner:innen, Alleinerziehende und Hartz-IV-Empfänger:innen. Zu sehen in der Sendung am Donnerstag, 15. September ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Lebensmittel, Sprit und Miete werden immer teurer und auch die Nebenkosten bei Strom und Gas sollen ab Oktober erneut steigen. Die Bundesregierung hat Entlastung versprochen, unter anderem durch mehr Kindergeld, mehr Wohngeld und weniger Steuern. Dazu kommt eine 300-Euro-Einmalzahlung für Rentner:innen, Azubis und Studierende. Doch reicht das Entlastungspaket aus?

Weitere Themen der Sendung:

Zu lasch, zu locker, zu großzügig - muss an Schulen wieder mehr geleistet werden? Gast im Studio: Ralf Scholl, Vorsitzender des Philologenverbands Baden-Württemberg

Schulstart mit Hindernissen

Allein und isoliert - Einsamkeit hat während Corona stark zugenommen

