SWR - Südwestrundfunk + ARD Mediathek

Stuttgart (ots)

Liveübertragung aus der Stiftskirche in Stuttgart am Sonntag, 24. Juli 2022, 10:30 bis 12 Uhr im SWR Fernsehen, auf Facebook, Online, App und Youtube

Am Sonntag, 24. Juli 2022, begeht die Evangelische Landeskirche in Württemberg mit einem feierlichen Gottesdienst den Wechsel im Bischofsamt. Die Übergabe des Amtskreuzes findet im Beisein von Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Bischöfen anderer Landeskirchen und Gästen aus aller Welt in der Stuttgarter Stiftskirche statt. Der SWR überträgt den Gottesdienst live am Sonntag, 24. Juli 2022, von 10:30 bis 12 Uhr im SWR Fernsehen. Online ist der Gottesdienst inklusive anschließender Grußworte von 10:30 bis 13 Uhr auf SWR.de/bw, dem Facebook-Kanal von SWR Aktuell und in der SWR Aktuell-App zu sehen. Der Youtube-Kanal "elk-wue" der Evangelischen Landeskirche in Württemberg überträgt ebenfalls live.

Neuer Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl

Der neue Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl wurde im vergangenen März von der Synode der Landeskirche in das Amt gewählt. Der bisherige Dekan in Ulm hat in einem nicht geplanten fünften Wahlgang die erforderlichen Stimmen erhalten. Der bisherige Landesbischof Frank Otfried July geht im Sommer in den Ruhestand. Seine Amtszeit von 17 Jahre ist die längste in der Geschichte der Landeskirche.

Winfried Kretschmann, zahlreiche Bischöfe und Gäste aus aller Welt

Die Amtsübergabe findet in Anwesenheit zahlreicher Bischöfe aus anderen Landeskirchen und Gästen aus aller Welt statt. Es wirken mit der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart Gebhard Fürst sowie der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann. Die Liturgie übernehmen der scheidende Landesbischof Frank Otfried July, die Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold und Synodalpräsidentin Sabine Foth. Die Stuttgarter Kantorei und die Stiftsphilharmonie begleiten den Gottesdienst musikalisch unter Leitung von Kay Johannsen. Der Schwäbische Posaunendienst unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Hans-Ulrich Nonnenmann sorgen für festliche Bläsermusik. Die Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen ist mit der Tobias Becker Band vertreten, das Evangelische Jugendwerk Württemberg mit der YOU/C Sing-Community. Clara Hahn spielt die Orgel. Die Koordination liegt bei Landesmusikdirektor Matthias Hanke.

