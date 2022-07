Hitzerekord und Trockenheit: Wird jetzt das Wasser knapp? SWR Fernsehen Baden-Württemberg

SWR - Südwestrundfunk

"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 21. Juli 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Gast: Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) / Moderation: Alexandra Gondorf

Die anhaltende Hitze und Trockenheit lassen den Grundwasserpegel sinken - bislang ohne Konsequenzen. Wie lange noch? "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet in der Sendung am Donnerstag, 21. Juli ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Auch im Südwesten ächzen Mensch und Natur unter der drückenden Hitze: ausgetrocknete Flüsse, Waldbrandgefahr, Ernteausfälle - in Zeiten des Klimawandels könnte das in Zukunft häufiger vorkommen. Wenn es dann noch wenig regnet, sinkt der Grundwasserspiegel. Manche Landkreise verbieten bereits die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen und sperren Flüsse für die Freizeitnutzung. Gleichzeitig sind Autowaschanlagen noch in Betrieb und private Pools werden befüllt. Müsste die Politik den sorglosen Umgang mit Wasser beschränken? Welche Strategie hat sie für Dürrephasen? Diese und andere Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg" Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).

Weitere Themen der Sendung:

Der Kampf ums Wasser

Trick-Betrüger - Abkassieren mit Schockanrufen

Gefährliche Plagegeister - Tigermücke breitet sich aus

