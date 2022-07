SWR - Südwestrundfunk

SWR1 Rheinland-Pfalz mit Gläsernem Studio in Bad Dürkheim

Vom 26. bis 30. September 2022 sendet SWR1 RP live vom Stadtplatz in Bad Dürkheim

Nach zwei Jahren Corona-Pause steht das große "Gläserne Studio" endlich wieder live vor Ort. Vom 26. bis 30. September machen die SWR1 Moderator:innen auf dem Stadtplatz in Bad Dürkheim eine Woche lang Radio zum Anfassen und spielen die Top 1.000 der Lieblingshits der SWR1 Hörer:innen.

Die Spannung war groß. Wo steht das "Gläserne Studio" 2022? Die Wahl fiel auf Bad Dürkheim. Vom 26. bis 30. September lassen sich die Radiomacher:innen bei der Arbeit über die Schulter schauen und die SWR1 Moderator:innen spielen die 1.000 größten Hits, über die die SWR1 Hörerinnen und Hörern erneut abgestimmt haben. Dieses SWR1-Team ist in Bad Dürkheim: Michael Lueg, Claudia Deeg, Hanns Lohmann, Frank Jenschar, Steffi Vitt, Steffi Stronczyk, Veit Berthold, Torsten Buschmann, Julia Gehrlein und Max Sprengart. Höhepunkt der Woche ist am 30. September ab 16 Uhr die große Open-Air-Party mit dem Finale und Live-Musik auf dem Stadtplatz in Bad Dürkheim.

Die SWR1 Hitparade 2022

Vor der Radiowoche in Bad Dürkheim liegt die Entscheidung, welche 1.000 Songs bei den SWR1 Hörer:innen in diesem Jahr am beliebtesten sind. Die SWR1 Hitparade tourt vom 12. bis 22. September wieder mit dem "Hitcat-Bus" durchs Land. Jeden Tag von 13 bis 16 Uhr sendet SWR1 den "Nachmittag" aus einem anderen Ort und lädt ein, direkt dort für den Lieblingssong abzustimmen. Wer teilnimmt, hat die Chance eine SWR1 Bluetooth Box zu gewinnen.

Stationen "Hitcat-Bus" Tour 2022, täglich von 13 bis 16 Uhr

Montag, 12.9., Wittlich, Platz an der Lieser

Mit Steffi Vitt und Veit Berthold

Dienstag, 13.9., Bitburg, Am Spittel

Mit Steffi Vitt und Veit Berthold

Mittwoch, 14.9., Idar-Oberstein, Schleiferplatz

Mit Birgit Steinbusch und Torsten Buschmann

Donnerstag, 15.9., Landstuhl, Alter Markt

Mit Birgit Steinbusch und Torsten Buschmann

Freitag, 16.9., Ludwigshafen, Platz der deutschen Einheit (an der Rheingalerie)

Mit Steffi Vitt und Veit Berthold

Sonntag, 18.9., Neustadt an der Weinstraße, Marktplatz (13 bis 17 Uhr)

Mit Steffi Vitt und Michael Lueg

Montag, 19.9., Nieder-Olm, Marktplatz (am Rathaus)

Mit Birgit Steinbusch und Torsten Buschmann

Dienstag, 20.9., Neuwied, Luisenplatz

Mit Steffi Stronczyk und Hanns Lohmann

Mittwoch, 21.9., Hachenburg, Alter Markt

Mit Steffi Stronczyk und Hanns Lohmann

Donnerstag, 22.9., Bad Neuenahr-Ahrweiler, Marktplatz

Mit Steffi Stronczyk und Hanns Lohmann

